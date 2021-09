Winner Medical feiert 30-jähriges Jubiläum mit weiterem Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Winner Medical Co., Ltd. (300888.SZ), ein führender Hersteller von hochwertigen Medizin- und Verbraucherprodukten, feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde sein erster jährlicher Bericht über die soziale Verantwortung von Unternehmen veröffentlicht, der das fortwährende Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige, innovative und umweltfreundliche Entwicklung unterstreicht.Der CEO von Winner Medical, Jianquan Li, erklärte: "Das 'grüne Gewissen' von Winner Medical ist seit unseren Anfängen vor 30 Jahren in unserer DNA verankert und macht sich in unserem tiefgreifenden Engagement für den Aufbau nachhaltiger, grüner und umweltfreundlicher Unternehmen bemerkbar. Durch unser technologisches und wissenschaftliches Know-how reduzieren wir kontinuierlich unseren Energieverbrauch und unsere CO2-Emissionen über die gesamte Produktionskette hinweg. Wir werden weiterhin unseren nachhaltigen und ökologischen Ansatz verfolgen."Dieses Engagement beginnt bereits bei den Rohstoffen für die Produktion. Die Produkte von Purcotton, der Tochtergesellschaft von Winner Medical, bestehen alle aus Baumwolle. Baumwolle, eine der nachhaltigsten Naturfasern, benötigt vom Anpflanzen bis zur Ernte nur sechs Monate. Baumwollprodukte sind innerhalb von drei Monaten biologisch abbaubar und lassen sich als organisches Düngemittel einsetzen, ohne dabei die Umwelt übermäßig zu belasten. Darüber hinaus ist Baumwolle eine der dürretolerantesten Pflanzen, und ihr Anbau verbraucht nur 2,3 % des Wassers, das für die landwirtschaftliche Produktion benötigt wird, sowie 3 % der damit verbundenen Anbauflächen. Sie deckt 36 % des weltweiten Faserbedarfs, während gleichzeitig Bodenerosion und Wüstenbildung bekämpft werden.Winner Medical ist sich seiner Verantwortung für die Umwelt bewusst und minimiert beim Herstellungsprozess seiner Produkte konsequent negative Auswirkungen auf die Umwelt, indem unter anderem Kohle durch Erdgas ersetzt und Wasser wiederaufbereitet wird. Durch die kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse und Technologien wurde der Energie- und Ressourcenverbrauch reduziert, sodass ein umweltfreundliches Unternehmen entstanden ist. Winner Medical ist bestrebt, seinen Kunden als vertrauenswürdiger Branchenführer eine Garantie für Fachwissen und Seelenfrieden zu bieten und seinem Motto "Qualität ist wichtiger als Gewinn" treu zu bleiben.Im April dieses Jahres hat Winner Medical seinen ersten jährlichen Bericht zur sozialen Verantwortung von Unternehmen vorgestellt, in dem die Verfahren und Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) umfassend dargelegt wurden. Seit Anfang 2021 werden Erhebungen durchgeführt, um den Wert von Energieverbrauch, Energieeinsparung und Umweltschutzmaßnahmen des gesamten Unternehmens einschließlich seiner Tochtergesellschaften zu berechnen. Die gesammelten Daten werden verwendet, um einen realistischen und messbaren Zeitrahmen für die Spitzenziele des Unternehmens in den Bereichen Kohlenstoff- und CO2-Neutralität zu definieren. Das Unternehmen hat das Konzept der Emissionsreduktion in seiner gesamten Lieferkette umgesetzt und integriert.Informationen zu Winner MedicalWinner Medical Co., Ltd. (Aktiencode: 300888) wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Das große Gesundheitsunternehmen setzt die koordinierte Entwicklung der Medizin- und Verbraucherbranche durch drei große eigene Marken um: "Winner", "Purcotton" und "PureH2B". Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Nutzern und Verbrauchern mehr Lebensqualität zu bieten und Werte für ein besseres Leben zu schaffen.Winner hat 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung medizinischer Verbrauchsmaterialien und ist eine führende Marke für medizinische Verbrauchsmaterialien auf dem chinesischen Markt. Die Marke verfolgt eine globale Vision. Purcotton, eine Marke für Artikel des täglichen Bedarfs, stützt sich auf die 30-jährige Erfahrung des Unternehmens in der Herstellung medizinischer Hilfsmittel. Mit reiner Baumwolle als Rohstoff zielt die Marke darauf ab, eine Reihe hochwertiger Baumwoll-Artikel für den täglichen Bedarf herzustellen, die gesund, bequem und umweltfreundlich sind. PureH2B wiederum wurde als Lebensplattform konzipiert, die den Verbrauchern hochwertige, gesunde und schöne Dinge aus der ganzen Welt anbietet.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.winnermedical.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1612532/1.jpgPressekontakt:Yan Zhang+86-158894039813117@winnermedical.comOriginal-Content von: Winner Medical Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell