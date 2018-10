Winmark: Risiko oder Gewinnchance?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GM notiert Winmark per 11.10.2018 bei 149,16 USD. Winmark zählt zu "Fachgeschäfte".

Wie Winmark derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Die Aktie von Winmark gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 23,88 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Retail - Discretionary", der 42,01 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Winmark erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Discretionary"-Branche sind im Durchschnitt um 18,19 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,85 Prozent im Branchenvergleich für Winmark bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19 Prozent im letzten Jahr. Winmark lag 8,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Winmark. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.