Winkelmeier-Becker: Werbung für die Beratung, nicht den Abbruch

Berlin (ots) - Sachverständige bestätigen Stärkung derSchwangerschaftskonfliktberatungAm gestrigen Mittwoch fand im Rechtsausschuss des DeutschenBundestags die Sachverständigenanhörung zu den Anträgen von FDP,Grüne und Linke zur Änderung bzw. Abschaffung des § 219a StGB(Werbeverbot für Abtreibungen) statt. Hierzu erklärt die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-BundestagsfraktionElisabeth Winkelmeier-Becker:"Die Sachverständigenanhörung hat bestätigt, dass wir dieKonfliktberatung stärken müssen. Sie ist der ideale Ort, um sämtlicheInformationen, einschließlich der Adressen von durchführenden Ärzten,zu vermitteln. Das können wir noch verbessern und verbindlichergestalten. Die unabhängige Beratung ist der zentrale Kern deraktuellen ausgewogenen Regelung, die das Lebensrecht des Kindes unddas Entscheidungsrecht der Mutter anerkennt. Wir bräuchten eigentlichWerbung für die Beratung, nicht für den Schwangerschaftsabbruch.Wenn Ärzte und Ärztinnen sich in Einzelfällen von Demonstrantenbedrängt und insgesamt verunsichert fühlen, so würde eine Streichungvon § 219a StGB daran nichts ändern. Es ist aber auch klar: wenn eineFrau sich nach Beratung und Bedenkzeit für den Abbruch entscheidet,gehört das professionelle medizinische Angebot durch die Ärzte auchzu dem, was der Staat gewährleisten muss. Ärzte und Ärztinnen, diedies anbieten, sind nicht dafür zu kritisieren. Es gehört aber zumverfassungsrechtlich notwendigen Schutzkonzept, dass § 219a StGB denVerzicht auf Werbung verlangt.Leider spielte das Lebensrecht des Kindes bei denSachverständigen, die die Abschaffung des Werbeverbots befürworten,kaum eine Rolle. An dieser Einseitigkeit der Argumente krankt diegesamte Debatte um die Streichung des Werbeverbots.Die peinliche Störaktion einer kleinen Gruppe Aktivistinnen hatgezeigt, dass es vielen auch gar nicht um das Werbeverbot, sondern umdie Aufkündigung des gesellschaftlichen Kompromisses zum § 218 StGBgeht. Das wird es mit der CDU/CSU-Fraktion nicht geben."