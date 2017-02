Winkelmeier-Becker: Union hat sich beim besseren Schutz von Polizisten durchgesetzt

Berlin (ots) - Deutscher Bundestag berät in erster Lesung überÄnderungen im StrafrechtAm heutigen Freitag debattiert der Deutsche Bundestag in ersterLesung über den Gesetzesentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches -Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften.Hierzu erklärt die rechtspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Es wurde Zeit, dass der Gesetzentwurf zur Verbesserung desstrafrechtlichen Schutzes von Polizisten und Rettungskräften nunendlich im Bundestag debattiert wird. Die Union fordert einenbesseren Schutz schon seit Jahren. Denn Angriffe auf unserePolizeibeamtinnen und Polizeibeamten können und wollen wir nichthinnehmen. Leider sahen jedoch Bundesminister Maas, dieSPD-Bundestagsfraktion und auch die SPD-geführten Bundesländer bisEnde letzten Jahres keinen Handlungsbedarf. Die gutenGesetzesinitiativen aus Hessen und dem Saarland fandenbedauerlicherweise im Bundesrat keine Mehrheit.Wir sind froh, dass sich die SPD nun offensichtlich dem Druckgebeugt hat und unsere Forderungen mitträgt. Die Union kann sichallerdings einen noch umfassenderen Schutz vorstellen. Wir werdendaher unsere Forderungen im weiteren parlamentarischen Verfahreneinbringen: So sollte der besondere Schutzbereich auch auf andereöffentlich Bedienstete (z.B. Lehrer, Mitarbeiter im Jobcenter oderJugendamt) ausgedehnt werden. Weiterhin möchten wir bei derStrafzumessung regeln, dass die Gerichte strafschärfend zuberücksichtigen haben, wenn die Taten sich gegen die Staatsgewaltrichten und damit eine dem Gemeinwohl feindliche oder gleichgültigeHaltung gezeigt wurde.Nicht angegangen ist Bundesminister Maas bisher auch das für unswichtige Thema "Bekämpfung von sogenannten Gaffern".Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell