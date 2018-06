Winkelmeier-Becker/Steineke: Ein guter Tag für die Verbraucherinnen und Verbraucher

Berlin (ots) - Musterfeststellungsklage für Verbraucher vomDeutschen Bundestag beschlossenDer Deutsche Bundestag hat am heutigen Donnerstag denGesetzentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungklage fürVerbraucher beschlossen. Hierzu erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-BundestagsfraktionElisabeth Winkelmeier-Becker und der zuständige BerichterstatterSebastian Steineke:"Dies ist ein guter Tag für die Verbraucherinnen und Verbraucherin Deutschland. Damit setzen wir den Koalitionsvertrag wie vereinbartzügig um, damit auch die geschädigten Dieselkunden das Instrument fürdie Rechtsdurchsetzung ihrer Ansprüche nutzen können. Die in diesenFällen bis zum Jahresende 2018 drohende Verjährung kann somit bis zurKlärung verhindert werden.Mit der Musterfeststellungsklage bringen wir die Verbraucher aufAugenhöhe mit den Unternehmen. Wir geben Betroffenen vonSchadensfällen, die eine Vielzahl von Verbrauchern betreffen, einRechtsschutzinstrument an die Hand, mit dem sie kostenlos dieentscheidenden Vorfragen ihrer Ansprüche klären lassen können.Die Musterfeststellungsklage eignet sich nicht als Geschäftsmodellfür unseriöse Verbände oder Großkanzleien, bei dem es um Honorareoder andere Gewinnabsichten geht, das war uns wichtig. Deshalb habenwir für eine Klagebefugnis klare Voraussetzungen für die Verbändedefiniert; so müssen die Verbände auch Transparenz herstellen inBezug auf ihre Finanzierung. Abmahnvereine können so rechtzeitigerkannt werden.Als CDU/CSU konnten wir im parlamentarischen Verfahren nochzusätzliche Verbesserungen erzielen, die wir u.a. aus derSachverständigen-Anhörung mitgenommen haben. Um die Verfahreneffizienter und zügiger zu gestalten, verkürzen wir den Instanzenzug,in dem wir die erstinstanzliche Zuständigkeit bei denOberlandesgerichten ansiedeln.Wir haben auch durchgesetzt, dass kleine und mittlere Unternehmenindirekt von der Musterfeststellungsklage profitieren. KleineUnternehmen haben die Möglichkeit, ihre eigene Klage auszusetzen, bisin einem parallel laufenden Musterfeststellungsverfahren entschiedenworden ist. Damit können zum Beispiel auch kleine Handwerksbetriebeindirekt vom Musterfeststellungsurteil als Präzedenzurteilprofitieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell