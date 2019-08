Winkelmeier-Becker/Steineke: WEG-Reform nun zügig auf den Weg bringen

Berlin (ots) - Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zurReform des Wohnungseigentumsgesetzes als solide Basis für gesetzlicheNovellierungZu dem am heutigen Dienstag vorgestellten Abschlussbericht derBund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzeserklären die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, und derzuständige Berichterstatter, Sebastian Steineke:Winkelmeier-Becker:"Es ist gut, dass die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zurReform des Wohnungseigentumsgesetzes jetzt auf dem Tisch liegen.Darauf haben wir als Unionsfraktion - wie schon in der vergangenenLegislaturperiode - energisch gedrängt. Für uns war immer wichtig,dass das WEG-Recht umfassend modernisiert und zukunftsfähigausgestaltet wird. Der Abschlussbericht bietet eine gute ersteGrundlage dafür.Jetzt ist die Bundesjustizministerin am Zug, auf Basis dieserErgebnisse zügig einen konkreten Gesetzesvorschlag vorzulegen. Wirstehen vor der überwältigenden Herausforderung, drängende Fragen desKlimaschutzes, der demographischen Entwicklung und desVerbraucherschutzes mit einer umfassenden Modernisierung desWohnungseigentumsrechts zu beantworten. Die Wohnungseigentümerbrauchen mehr Rechtssicherheit für ihre Investitionen. Mit einem klarund deutlich formulierten WEG wollen wir sie in ihren Plänen zurModernisierung und klimafreundlichen Umgestaltung ihres Eigentumsunterstützen."Sebastian Steineke:"Die einzelnen Vorschläge sind zwar noch detailliert zu prüfen,uns freut jedoch, dass aus unserer Sicht wichtige Punkte wie dieHarmonisierung von WEG- und Mietrecht, die Digitalisierung und dieGestaltung der Jahresabrechnung Bestandteil des Abschlussberichtessind.Das derzeit geltende WEG ist veraltet. Deshalb müssen wir jetztschnell handeln, um die Eigentümergemeinschaften wiederhandlungsfähiger zu machen. Dies ist auch ein bedeutsamer Beitrag zumVerbraucherschutz."Hintergrund:Der Koalitionsvertrag sieht für die laufende Legislaturperiodevor, die Regelungen des Wohnungseigentumsrechts zu reformieren undmit dem Mietrecht zu harmonisieren, "um die Vorbereitung undDurchführung von Beschlüssen der Wohnungseigentümer über baulicheMaßnahmen insbesondere in den Bereichen Barrierefreiheit,energetische Sanierung, Förderung von Elektromobilität undEinbruchsschutz zu erleichtern". Die bisherigen Überlegungen desBundesjustizministeriums sahen zunächst lediglich vor, Regelungen inden Bereichen Barrierefreiheit, energetische Sanierung, Förderung vonElektromobilität und Einbruchsschutz zu schaffen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell