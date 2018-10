Winkelmeier-Becker/Steineke: Ministerium darf bei Verbraucherschutz für Fluggäste nicht bremsen

Berlin (ots) - Stärkung der Fluggastrechte bei Flugausfällen undVerspätungen muss klar im Vordergrund stehenDas Bundesjustizministerium hat laut "Handelsblatt" in einemSchreiben an den Rechtsdienstleister "Flightright" erklärt, trotz derjüngsten Flugausfälle und Verspätungen derzeit "keinen unmittelbarenHandlungsbedarf" zu sehen, um die Rechte von Kunden derFluggesellschaft Ryanair zu stärken. Hierzu erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Elisabeth Winkelmeier-Becker, und der zuständige Berichterstatter fürden zivilrechtlichen Verbraucherschutz, Sebastian Steineke:Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Schon in den Debatten zur Einführung einerMusterfeststellungsklage für Verbraucherinnen und Verbraucher beiMassenschäden haben wir bereits in der letzten Legislaturperiodeklargestellt, dass die Union auch Handlungsbedarf in Bezug auf dieeffektive Durchsetzung von Forderungen bei kleineren Streuschädensieht. Auf unsere Initiative hin hat dieses Anliegen in diesem JahrEinzug in den Koalitionsvertrag gefunden. Das Justizministerium darfhier nicht auf der Bremse stehen. Die Prüfung des Ausschlusses vonAbtretungsverboten für Forderungen in AGB und damit die Umsetzung desKoalitionsvertrags muss nun zügig erfolgen."Sebastian Steineke:"Dieser Sommer hat mit unzähligen Flugausfällen und Verspätungenwieder deutlich gezeigt, dass wir den Verbraucherschutz -insbesondere für die Fluggäste - dringend stärken müssen. Gerade beiausländischen Fluggesellschaften, die sich immer wieder auf ihrheimisches Recht berufen - wie im Fall Ryanair - ist einegesetzgeberische Klarstellung, dass Abtretungsverbote für Forderungenin AGB ausgeschlossen sind, ggf. durchaus geboten. Die Stärkung derFluggastrechte muss hier klar im Vordergrund stehen."Hintergrund:Mit der Einführung der Musterfeststellungsklage in diesem Jahrgeben wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein neues Instrumentzur effektiven und kostengünstigen Durchsetzung ihrer Rechte an dieHand. Bei der Geltendmachung von Streuschäden, bei denen dieVerfahrenskosten für den einzelnen Verbraucher unverhältnismäßig hocherscheinen, müssen jedoch insbesondere im Hinblick auf dieAGB-Festigkeit weitere Verbesserungen erfolgen. Im Koalitionsvertragzwischen CDU, CSU und SPD heißt es dazu: "Mit Blick auf kleine'Streuschäden' prüfen wir einen Ausschluss von Abtretungsverboten fürForderungen in AGB."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell