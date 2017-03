Winkelmeier-Becker/Steineke: Einführung des Einheitspatents ist Meilenstein der europäischen Rechtsentwicklung

Berlin (ots) - Bundestag schafft Voraussetzung für den baldigenStart des Einheitlichen PatentgerichtsDer Deutsche Bundestag hat am gestrigen Donnerstag denGesetzentwurf zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über einEinheitliches Patentgericht beschlossen. Hierzu erklären die rechts-und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-BundestagsfraktionElisabeth Winkelmeier-Becker und der zuständige BerichterstatterSebastian Steineke:"Die Einführung des Einheitspatents ist ein Meilenstein dereuropäischen Rechtsentwicklung. Demnächst gibt es in Europa fürErfindungen einen flächendeckenden Patentschutz, der vor demEinheitlichen Patentgericht durchgesetzt werden kann.Das Einheitspatent ist ein gutes Beispiel dafür, wie dieEuropäische Union den Nutzen für Bürger und Unternehmen mehren kann.Bisher stehen Patentanmeldern ausschließlich Schutztitel zurVerfügung, die in einem Mitgliedstaat gültig sind und jeweils nur vordessen nationalen Gerichten durchgesetzt werden können. Das ist fürinnovative Unternehmen mit hohen Kosten und viel Bürokratieverbunden. Durch das Einheitspatent kann dieser Aufwand erheblichreduziert und somit Innovationen gefördert werden.Gerade für die deutsche Wirtschaft, die bei Patentanmeldungentraditionell an der Spitze steht, bringt das europäischeEinheitspatent riesige Vorteile. Knapp 40 Prozent der Patentanmelderinnerhalb der Europäischen Union kommen aus Deutschland. Aber auchdie anderen Staaten sehen den großen Wert. So hält erfreulicherweisesogar Großbritannien ungeachtet des Brexit am Einheitspatent fest.Mit der zügigen Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch denBundestag kann die Ratifizierung des Patentgerichtsübereinkommensdurch die Bundesrepublik Deutschland noch in diesem Frühjahrerfolgen. Wir haben damit die Voraussetzung für den baldigen Startdes Einheitlichen Patentgerichts und damit der gesamtenEU-Patentreform geschaffen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell