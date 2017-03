Winkelmeier-Becker/Steineke: Ausforschungsbeweise bleiben in Deutschland verboten

Berlin (ots) - Union stoppt "pre-trial discovery" von DokumentenDer Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des DeutschenBundestages hat am heutigen Mittwoch den Gesetzentwurf zur Änderungvon Vorschriften im Bereich des Internationalen Privat- undZivilverfahrensrechts (BT-Drucksache 18/10714) beschlossen. Dabeiwurde eine Regelung im Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriumsgestrichen, die die Erledigung von Ausforschungsbeweisanträgen nachUS-amerikanischem Zivilprozessrecht ("pre-trial discovery ofdocuments") unter bestimmten Voraussetzungen in Deutschlandermöglicht hätte. Hierzu erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-BundestagsfraktionElisabeth Winkelmeier-Becker und der zuständige BerichterstatterSebastian Steineke:"Ausforschungsbeweise bleiben in Deutschland verboten. Wir alsUnion haben dafür gesorgt, dass die Rechtshilfe in Zivilsachen nichtfür "pre-trial discovery"-Ersuchen aus den USA geöffnet wird.Nach US-amerikanischem Zivilprozessrecht kann eine Partei denProzessgegner im Wege der "pre-trial discovery of documents" dazuzwingen, umfangreiche Dokumente vorzulegen, die den Prozessgegneroder auch Dritte betreffen. Solche Ausforschungsbeweise sind mit demdeutschen Prozessrecht nicht vereinbar und dürfen auch nicht über deninternationalen Rechtsverkehr Einzug halten.Insbesondere deutsche Unternehmen, die in den Vereinigten Staatentätig sind, wären als betroffene Partei oder als Dritte erheblichenRisiken ausgesetzt. Die Dokumentenherausgabe ist häufig schon mithohem Aufwand und exorbitanten Kosten verbunden - und das völligunabhängig davon, ob eine Klage überhaupt begründet ist. Zudem würdenauch Probleme für den Datenschutz und die Belange der Arbeitnehmergeschaffen. Auf die Nachteile und Risiken von Ausforschungsbeweisenhaben insbesondere auch der Deutsche Anwaltverein (DAV) und derBundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hingewiesen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell