Winkelmeier-Becker/Sensburg: Internationalen Strafgerichtshof stärken

Berlin (ots) - Internationaler Strafgerichtshof wird 20 Jahre altAm 17. Juli jährt sich zum zwanzigsten Mal die Verabschiedung desRom-Statuts, der vertraglichen Grundlage des InternationalenStrafgerichtshofs (IStGH). In einem interfraktionellen Antrag derFraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den derBundestag am Donnerstag verabschieden wird, wird die Arbeit des IStGHgewürdigt und zugleich gefordert, den InternationalenStrafgerichtshof zu stärken. Hierzu erklären die rechtspolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ElisabethWinkelmeier-Becker und der zuständige Berichterstatter PatrickSensburg:"Der IStGH leistet im Kampf gegen die Straflosigkeit vonKriegsverbrechen einen wirksamen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Dieinternationale Gerichtsbarkeit hat die Durchsetzung vonMenschenrechten insbesondere in bewaffneten Konflikten undgescheiterten Staaten gestärkt.Bis heute haben 123 Staaten den IStGH anerkannt, darunter alleEU-Staaten. Keine Unterstützung erfährt der Gerichtshofbedauerlicherweise durch die Mitglieder des Sicherheitsrats USA,Russland und China. Dadurch wird das Weltrechtsprinzip nichtdurchgesetzt und der IStGH erheblich geschwächt. Die Bundesregierungwird daher im Antrag aufgefordert, sich für den Anschluss weitererStaaten einzusetzen.Problematisch ist, dass immer mehr afrikanische Länder aus demStatut aussteigen bzw. den Ausstieg erwägen. Hintergrund ist derVorwurf, der IStGH arbeite hauptsächlich gegen afrikanischeRegierungen. Von den Verfahren sind zwar in der Regel afrikanischeStaaten betroffen, die Hälfte der Verfahren wurde jedoch von denRegierungen der betroffenen Staaten selbst angestoßen. DieBundesregierung wird daher aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dasskeine weiteren Staaten mehr aus dem Verbund austreten. Aufgrund derlangen Verfahrensdauern ist es zudem notwendig, dass dieBundesregierung Vorschläge zur Beschleunigung der Verfahrenformuliert."