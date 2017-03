Winkelmeier-Becker/Seif: Koalition macht den Anwaltsberuf zukunftsfest

Berlin (ots) - Union besteht auf einer schlanken Umsetzung derEU-Berufsanerkennungs-RichtlinieDer Deutsche Bundestag wird am heutigen Mittwochabend das Gesetzzur Umsetzung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie abschließendberaten. Dazu erklären die rechts- und verbraucherpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker, und der Berichterstatter Detlef Seif:"Mit dem Umsetzungsgesetz zur EU-Berufsanerkennungsrichtlinievereinheitlichen wir nun die Anerkennung von Berufsqualifikationenfür rechtsberatende Berufe aus anderen EU-Staaten, und sichern dabeigleichzeitig unsere hohen Anforderungen an die Qualifikation der inDeutschland tätigen Rechtsanwälte. Indem wir einen einheitlichenZugang für ausländische Anwälte zum deutschen Rechtsmarkt schaffen,haben z.B. deutsche Unternehmen die bessere Möglichkeit, sich inausländischem Recht beraten zu lassen, ohne dabei auf die gewohnteQualität der Rechtsberatung verzichten zu müssen.Aus dem Gesetzentwurf gestrichen haben wir allerdings eineundifferenzierte und mit hohen Bußgeldern bewehrteFortbildungspflicht für alle Anwälte. Ein solch anlassloser Eingriffin das Grundrecht der Berufsfreiheit ohne schlüssigesFortbildungskonzept ist mit der Union nicht zu machen.Die Sicherung des hohen Niveaus der Rechtsberatung und derberuflichen Qualifikation der Rechtsanwälte auch im europäischenKontext, bleibt eine wichtige Aufgabe. Gesprächen hierzu verschließenwir uns nicht.Mit der Umsetzung der Berufsanerkennungs-Richtlinie hat die GroßeKoalition einen weiteren Schritt unternommen, den für unserenRechtsstaat grundlegenden Beruf des Rechtsanwalts als selbständigemOrgan der Rechtspflege zukunftsfest zu machen. In dieserLegislaturperiode geschaffen haben wir bereits ein eigenesBerufsrechts für die Syndikusanwälte, die als Rechtsanwälte imUnternehmen das "rechtliche Gewissen" in der Wirtschaft bilden undhierbei immer wichtiger werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell