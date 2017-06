Winkelmeier-Becker/Sabine Sütterlin-Waack: Kinderehen passen nicht zu unseren Werten

Berlin (ots) - Union bringt Gesetz zum Verbot von Kinderehen inDeutschland zum AbschlussAm heutigen Donnerstag wird das Gesetz zur Bekämpfung derKinderehen vom Deutschen Bundestag in 2./3. Lesung abschließendberaten. Dazu erklären die rechts- und verbraucherpolitischeSprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker und die zuständigeBerichterstatterin Sabine Sütterlin-Waack:"Mit dem Verbot von Kinderehen machen wir alsCDU/CSU-Bundestagsfraktion klar: Solche Ehen - egal ob im Inland oderAusland geschlossen - haben bei uns keinen Bestand.Kinderehen verletzten Grundrechte der Kinder und Jugendlichen: vorallem das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf sexuelleSelbstbestimmung und auf Bildung. Der Schutz der zumeist jungenMädchen stand beim Gesetzgebungsprozess im Mittelpunkt: Jugendämtermüssen daher auch verheiratete minderjährige Flüchtlinge in Obhutnehmen und entscheiden, welche weiteren Schritte zum Wohl der Kinderund Jugendlichen unternommen werden müssen. Im Asyl- undAufenthaltsrecht wird zudem geregelt, dass für den Minderjährigendurch die Unwirksamkeit oder Aufhebung der Ehe keine Nachteileentstehen.Außerdem werden auch eheähnliche religiöse oder traditionelleRituale mit Kindern und Jugendliche verboten. Eltern, Geistliche undandere Personen, die dennoch an solchen religiösen und traditionellenKinderehen mitwirken, müssen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.Die Ehe beruht auf der freien Entscheidung mündiger Bürger und wirdnicht durch Verwandte oder Tradition vorgegeben. Zusätzlich kann beiausländischen Staatsbürgern, die wiederholt an solchen Zeremonienmitwirken, ein besonderes Ausweisungsinteresse festgestellt werden."Hintergrund:Mit dem Gesetz wird im Interesse des Kindeswohls dasEhemündigkeitsalter im deutschen Recht ausnahmslos auf 18 Jahrefestgelegt. Die bisherige Möglichkeit einer Ausnahme durch dasFamiliengericht für Fälle, in denen ein Ehegatte volljährig und derandere mindestens 16-Jahre alt ist, entfällt. Eheschließungen sindsomit nur noch möglich, wenn beide Heiratswillige volljährig sind.Für Ehen, die - im In- oder im Ausland - unter Beteiligung vonMinderjährigen geschlossen wurden, soll künftig Folgendes gelten:Ehen mit Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren werden grundsätzlichdurch richterlichen Hoheitsakt aufgehoben. Von einer Aufhebung kannin besonderen Härtefällen sowie dann abgesehen werden, wenn derminderjährige Ehegatte zwischenzeitlich volljährig geworden ist unddie Ehe bestätigt.Ehen, bei denen einer der Ehegatten bei der Eheschließung jüngerals 16 Jahre alt ist, sollen nach deutschem Recht unwirksam sein;eines gerichtlichen Aufhebungsverfahrens bedarf es für diese Ehennicht.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell