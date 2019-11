Winkelmeier-Becker: Reform der Strafprozessordnung stärkt den Rechtsstaat

Berlin (ots) - Deutscher Bundestag beschließt schnellere und einfachereStrafverfahrenDer Deutsche Bundestag verabschiedet am morgigen Freitag, den 15. November 2019in 2./3. Lesung die Modernisierung der Strafprozessordnung. Hierzu erklärt dierechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der CSU/CSU-Bundestagsfraktion,Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Mit der Modernisierung des Strafverfahrens stärken wir den Rechtsstaat undsetzen eine langjährige Forderung aus Justiz und CDU/CSU um.Zwischen Tat und Urteil darf keine Ewigkeit liegen. Deshalb erhält die Justizvon uns die Mittel, um sich gegen taktische Verzögerungen im Strafverfahren zuschützen, ohne die Rechte der Angeklagten substanziell einzuschränken. Wirerschweren gezielte Prozessverschleppungen durch Änderungen im Befangenheits-und Beweisantragsrecht sowie bei den Besetzungsrügen. Prozesse werden sostraffer und schneller.Zudem bekommen die Ermittler bessere Möglichkeiten zur Aufklärung vonStraftaten: Über die DNA-Analysen sollen auch äußerlich erkennbare Merkmale wieAlter, Haar-, Haut- und Augenfarbe ermittelt werden können. Damit wird es auchfür Altfälle neue Ermittlungsansätze geben. Zur Verfolgung desWohnungseinbruchsdiebstahls soll die Telekommunikationsüberwachung erweitertwerden, um die oftmals organisierten kriminellen Strukturen aufzudecken.Die Modernisierung der Strafprozessordnung basiert im Wesentlichen auf denUnionsforderungen aus dem Koalitionsvertrag und wurde in den parlamentarischenBeratungen zu einem ausgewogenen Gesamtpaket ausverhandelt. Es ist gut, dass dasGesetz nun endlich vom Deutschen Bundestag verabschiedet wird.Dennoch bleiben aus unserer Sicht noch Punkte offen, die wir aufgreifen wollen.Beispielhaft sei hier genannt eine Regelung zur Wiederaufnahmemöglichkeit beiTötungsdelikten nach einem Freispruch des Angeklagten, wenn nachträglich durchDNA die Täterschaft nachgewiesen werden kann. Diese Reform sind wir denAngehörigen von Opfern schuldig; daneben halten wir auch weitereErmittlungskriterien bei DNA-Untersuchungen für wünschenswert.Weiteres Beispiel ist die Forderung nach einer Streichung desZeugnisverweigerungsrechts für Verlobte, das gerade in Verfahren wegenClan-Kriminalität häufig missbraucht wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell