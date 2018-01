Winkelmeier-Becker: Rechtsdurchsetzung im Internet ist notwendig

Berlin (ots) - Kritik am Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist häufignicht begründetZur aktuellen Diskussion um das Netzwerkdurchsetzungsgesetzerklärt die rechtspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Es gibt vor allem drei Gruppen, die ihre Probleme mit demNetzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) haben: Zum einen Nutzer, dieohne jede Hemmschwelle Hass und Hetze verbreiten und ihre Kritiknicht wenigstens so sachlich formulieren wollen, dass damit keineStraftaten begangen werden; dann diejenigen, die genau daraus ihrenpolitischen Vorteil ziehen wollen; und schließlich die Plattformen,die sich Kosten und Aufwand eines funktionierendenBeschwerdemanagements lieber sparen würden und für die Vorgabennationaler Rechtsordnungen ohnehin lästig sind.Es ist kein Wunder, dass von diesen verschiedenen Seiten jetztversucht wird, die Praxis bei der Umsetzung des Gesetzes möglichstholprig anlaufen zu lassen.Dabei zeigt sich: Die Entscheidungen der Plattformen in denletzten Tagen, an denen sich die Kritik besonders entzündet hat,haben mit dem neuen Gesetz oftmals gar nichts zu tun. Die kompletteSperrung eines Nutzeraccounts oder die Löschung eines satirischenBeitrags können nicht auf das NetzDG gestützt werden.Leider hatte Justizminister Maas seinen Gesetzentwurf erst sehrkurz vor Ende der vergangenen Wahlperiode vorgelegt, sodass einigeAspekte im Gesetzgebungsverfahren nicht gebührend berücksichtigtwerden konnten. Nach Auffassung der Union bietet der Ansatz derfreiwilligen Selbstkontrolle, d.h. der Prüfung und Beurteilung derRechtswidrigkeit von Inhalten durch ein fachkundiges, pluralbesetztes Gremium, das ohne Zeitdruck und ohne Sanktionsdrohungagieren kann, eine gute Grundlage, um das Gesetz in Zukunft zuverbessern. Auch der Gedanke eines put-back-Verfahrens, also derWiederherstellung von gelöschten Inhalten, die sich als rechtmäßigherausstellen, sollte dabei stärker verankert werden.Ein zügiges Prüfverfahren, das von den Plattformen - am besten imWege der freiwilligen Selbstregulierung - organisiert und finanziertwird, erscheint aber weiterhin unerlässlich, um die Geltung derRechtsordnung im Netz durchzusetzen, wie dies auch außerhalb desInternets der Fall ist."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell