Winkelmeier-Becker: Rechte der Menschen bei Fixierungen werden gestärkt

Berlin (ots) - Bundestag berät über Schlussfolgerungen aus demUrteil des BundesverfassungsgerichtsDer Deutsche Bundestag hat heute in 1. Lesung den Entwurf einesGesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen imRahmen von Freiheitsentziehungen beraten. Dazu erklärt die rechts-und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Fixierungen bis hin zur vollständigen Bewegungsunfähigkeitstellen die schwerstmögliche Beschränkung der persönlichen Freiheitund einen massiven Grundrechtseingriff dar. Deshalb ist es richtig,dass die rechtlichen Hürden dafür hoch gehängt werden. Dies giltselbst dann, wenn der Betroffene sich schon in einerfreiheitsentziehenden Unterbringung befindet. Es geht jetzt darum,den Fixierungen entsprechend dem Auftrag desBundesverfassungsgerichts einen rechtlichen Rahmen zu geben. Künftigwird ein Richter über die Durchführung von Fixierungen entscheiden,die voraussichtlich 30 Minuten überschreiten. Damit wird dieRechtsposition der Betroffenen entscheidend gestärkt."Hintergrund:Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil vom 24. Juli 2018festgestellt, dass sowohl eine 5-Punkt- als auch eine7-Punkt-Fixierung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichenUnterbringung, welche absehbar länger als eine halbe Stunde dauert,einem gesonderten Richtervorbehalt unterliegt. Die Wertungen desUrteils gelten genauso für Fixierungen im Bereich des Straf- undMaßregelvollzugs, der Zivilhaft, der Untersuchungshaft, dervorläufigen Unterbringung und des Jugendarrests. Für diese Bereichemüssen Regelungen zum Richtervorbehalt bei freiheitsentziehendenFixierungen geschaffen werden. Mit dem Gesetzentwurf wird der Auftragdes Bundesverfassungsgerichts, einen verfassungsmäßigen Zustandherzustellen, erfüllt. Die Umsetzungsfrist läuft am 30. Juni 2019 ab.