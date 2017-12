Winkelmeier-Becker: Opfer von Straftaten in sozialen Netzwerken erhalten mehr Rechte

Berlin (ots) - Beschwerdeverfahren nach demNetzwerkdurchsetzungsgesetz müssen nun zur Verfügung stehenMit Ablauf der dreimonatigen Übergangsfrist am 31. Dezember 2017entfaltet das von Bundestag und Bundesrat im Sommer verabschiedeteNetzwerkdurchsetzungsgesetz seine volle Wirksamkeit. Dazu erklärt dierechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker:"Endlich erhalten Opfer von Straftaten im Internet mehr Rechtegegenüber den Anbietern von großen sozialen Netzwerken wie Facebookoder Twitter. Die Plattformbetreiber müssen nun leicht erreichbareund wirksame Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung stellen, damitNutzer strafbare Inhalte melden können. Eingehende Beschwerden müssenunverzüglich zur Kenntnis genommen und auf ihre Berechtigung hingeprüft werden. Sofern ein geposteter Inhalt rechtswidrig ist, musser von dem Plattformbetreiber gelöscht werden - in offensichtlichenFällen innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde. Kommendie Provider ihren Pflichten zur Einrichtung von Beschwerdeverfahrennicht nach, müssen sie mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.Diese neuen Regeln sind wichtig, da Internetplattformen in derVergangenheit oftmals auf Beschwerden nicht reagiert haben, obwohldie Inhalte nach dem deutschen Strafgesetzbuch eindeutig verbotenwaren, beispielsweise im Fall von Bedrohungen, Beleidigungsdelikten,unbefugtem Verbreiten von privaten oder kompromittierenden Fotos oderbei Holocaustleugnung. Die Opfer solcher Taten waren praktischrechtlos gestellt, denn für sie war häufig schon nicht erkennbar, wieund von wem sie eine Entfernung des Inhalts verlangen können. Es istaber nicht akzeptabel, wenn zum Beispiel eine Morddrohung oder einGewaltaufruf lange im Netz stehen.Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz werden weder neue Verboteeingeführt noch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit beschnitten. Esgeht vielmehr darum, dass das Strafgesetzbuch der BundesrepublikDeutschland auch im Internet durchgesetzt und dadurch die Interessender Opfer von Straftaten geschützt werden.Das Gesetz ist im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren sogefasst worden, dass es für die Plattformbetreiber keinen Anlassgibt, in Zweifelsfällen vorsorglich auch rechtmäßige Inhalte zulöschen, um Bußgelder zu vermeiden. Ein Bußgeld wird nur dannverhängt, wenn ein Plattformbetreiber systematisch gegen diegesetzlichen Pflichten verstößt, etwa wenn er keineBeschwerdemöglichkeiten zur Verfügung stellt oder Beschwerdengenerell nicht sachgerecht bearbeitet. Einzelfälle, in denen dieBeurteilung immer schwierig, strittig oder auch einmal falsch seinkann, reichen für ein Bußgeld nicht. Zudem haben wir als Union dafürgesorgt, dass die sozialen Netzwerke die Entscheidung über dieRechtswidrigkeit Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolleüberantworten können, wie sie aus dem Jugendmedienschutz bekannt undbewährt sind.Zu löschen ist immer nur ein bestimmter strafbarer Inhalt, alsozum Beispiel ein Posting oder ein Bild. Dagegen verlangt dasNetzwerkdurchsetzungsgesetz weder die Löschung von Inhalten, die nachdeutschem Recht zulässig sind, noch die Sperrung eines ganzenNutzeraccounts. Wenn dies geschieht, dann beruht dies auf einereigenen Entscheidung des Plattformbetreibers, die möglicherweise vongeschäftlichen Erwägungen oder vom US-amerikanischen Recht geprägtist. Dieses weite Ermessen von Unternehmen ist ein Problem, wo einePlattform bestimmte Kommunikationswege im Netz weitgehendmonopolisiert. Denn Nutzer fühlen sich dann der Willkür derUnternehmen ausgeliefert und es besteht dadurch tatsächlich dieGefahr, dass unerwünschte Meinungen unterdrückt werden. Wir müssendaher darüber nachdenken, wie Meinungsfreiheit und Meinungsvielfaltauf großen marktmächtigen Internetplattformen gesichert werdenkönnen. Dazu kann ein Rechtsanspruch der Nutzer gehören, ein solchessoziales Netzwerk für den Meinungsaustausch nutzen zu können. Dieswürde auch bedeuten, dass der Netzwerkbetreiber nicht willkürlichrechtmäßige Inhalte löschen darf. Tut er dies dennoch, kann derNutzer eine Wiederherstellung seines Beitrages verlangen.Wir müssen weitere Diskussionen in diese Richtung führen. WenigerRegulierung für Internetplattformen, wie sie AfD, FDP und Linksparteiwollen, ist dagegen der falsche Weg. Denn die Opfer von Straftaten imNetz dürfen nicht allein gelassen werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell