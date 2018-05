Winkelmeier-Becker: Musterfeststellungsklage muss zügig verabschiedet werden

Berlin (ots) - Bundesregierung legt Gesetzentwurf vorDas Bundeskabinett will am morgigen Mittwoch den Gesetzentwurf zurEinführung einer Musterfeststellungsklage für Verbraucherbeschließen. Dazu erklärt die rechts- und verbraucherpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker:"Die Große Koalition bringt mit dem erwarteten Kabinettsbeschlussdie Musterfeststellungsklage für Verbraucher auf den Weg. DerGesetzentwurf soll nun zügig beraten werden, damit er - wie imKoalitionsvertrag vereinbart - zum 1. November in Kraft treten kann.Damit wird zum Beispiel den durch VW geschädigten Diesel-Fahrern einweiteres Prozess-Instrument zur Durchsetzung ihrer Rechte an die Handgegeben. Die zum Jahresende 2018 drohende Verjährung kann so bis zurKlärung der Anspruchsgrundlagen auf unkomplizierte und kostengünstigeWeise verhindert werden.Mit der Musterfeststellungsklage schaffen wir ein Instrument, mitdem bei Schadensfällen, die eine Vielzahl von Verbrauchern betreffen,ein Verbraucherschutzverband die entscheidenden Rechts- undBeweisfragen in einem einzigen Gerichtsverfahren verbindlichausfechten kann. Das erspart Verbrauchern, aber auch den Unternehmenund nicht zuletzt den Gerichten viele teure Prozesse. In derparlamentarischen Beratung werden wir besonders die Qualifikation derVerbände in den Blick nehmen, die klagebefugt sein sollen. DerenSeriosität und Sachkunde ist erforderlich, damit die Verbraucher zuihrem Recht kommen, aber auch damit Unternehmen vor Klagen geschütztwerden, an denen von vornherein nichts dran ist. Abmahnvereine sollenkein neues Geschäftsmodell bekommen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell