Winkelmeier-Becker/Müller: Mehr Geld für Betreuungsvereine und Berufsbetreuer

Berlin (ots) - Deutscher Bundestag verabschiedet Gesetz zurErhöhung der Betreuer- und VormündervergütungDer Deutsche Bundestag beschließt am heutigen Donnerstag in derabschließenden Lesung das "Gesetz zur Anpassung der Betreuer- undVormündervergütung". Hierzu erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Elisabeth Winkelmeier-Becker, und der zuständige Berichterstatter imRechtsausschuss, Axel Müller:Winkelmeier-Becker: "Mit dem heutigen Beschluss einer Erhöhung umdurchschnittlich 17 Prozent nehmen wir die dringend erforderlicheAnpassung der seit 13 Jahren unveränderten Vergütung von rechtlichenBetreuern, Vormündern und Verfahrenspflegern vor. Die Arbeit derBetreuungsvereine und Berufsbetreuer ist unverzichtbar, damit auchMenschen mit Einschränkungen möglichst selbstbestimmt leben können.Viele Betreuungsvereine und Berufsbetreuer waren in den letztenJahren bereits gezwungen aufzugeben. Sie brauchen dringend angemessenerhöhte Einkünfte. Das nun zu beschließende System orientiert sich anden durchschnittlichen Kosten eines Betreuungsvereins für einenangestellten Vollzeit-Betreuer. Es ist eine objektiveBemessungsgrundlage für die Vergütungsanpassung und sorgt für eineauskömmliche Bezahlung.Wir hoffen jetzt auf zügige Zustimmung der Länder im Bundesrat,die - und auch das gehört zur Wahrheit dazu - neben den Betreutenselbst die Kosten der Betreuung zu zahlen haben.Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, werden wir uns in einemweiteren Schritt intensiv mit der Verbesserung von Qualität undStruktur der rechtlichen Betreuung befassen."Müller: "Betreuungsvereine und Berufsbetreuer können aufatmen. Wirhaben eine zufriedenstellende und auskömmliche Vergütungsichergestellt.Damit ist der Fortbestand dieser für unsere Gesellschaft durch dendemographischen Wandel zunehmend wichtigen Betreuer-Institutiongesichert. Der Forderung nach einer Dynamisierung der Vergütung habenwir mit Rücksicht auf die Länderfinanzierung nicht entsprochen.Um aber zu verhindern, dass erneut viele Jahre vergehen, bis einegegebenenfalls erforderliche Anhebung erfolgt, haben wir eineEvaluierung gesetzlich verankert, die parallel beginnt und bis 2024vorliegen muss. Die bislang gültige Vergütung beruht auf Erhebungenaus dem Jahre 2005."