Winkelmeier-Becker/Müller: Mehr Geld für Betreuungsvereine und Berufsbetreuer

Berlin (ots) - Angemessene Bezahlung für qualifizierte Betreuungauf gutem WegAm kommenden Donnerstag wird der Deutsche Bundestag das "Gesetzzur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung" in erster Lesungberaten. Hierzu erklären die die rechts- und verbraucherpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker, und der zuständige Berichterstatter imRechtsausschuss, Axel Müller:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Qualifizierte Betreuer sichernvielen Menschen mit Einschränkungen ein Maximum an Selbstbestimmung.Das muss angemessen finanziert werden.Für viele Betreuungsvereine und Berufsbetreuer ist es 'fünf vorzwölf'. Erste Vereine, die auch ehrenamtliche Betreuer unterstützen,und Selbständige haben bereits aufgegeben. Die im Gesetzentwurfvorgesehene Erhöhung der Vergütung um 17 Prozent dürfte eintragfähiger Kompromiss sein, mit dem Länder und Betreuer auf beidenSeiten an ihre Grenzen gehen.Die Anpassung der Vergütung soll sich künftig an dendurchschnittlichen Kosten eines Betreuungsvereins zur Refinanzierungeines Vollzeit-Betreuers orientieren. Damit soll eine objektiveBemessungsgrundlage für die Vergütungsanpassung geschaffen werden."Axel Müller: "Nach 13 Jahren unveränderter Vergütung fürberufliche Betreuer stellt die dringend erforderliche Erhöhung eineangemessene finanzielle Würdigung der geleisteten Arbeit dar.Die gleichsam erfolgte veränderte Vergütungssystematik stelltdurch die Einführung von Pauschalen die Abrechnung derBetreuerleistungen auf eine neue und den Verhältnissen desEinzelfalls besser gerecht werdende Grundlage. Zugleich wird so füreine auskömmliche Vergütung der Betreuerarbeit gesorgt."