Winkelmeier-Becker: Missbrauch des Abmahnrechts beenden

Berlin (ots) - Nach SPD Blockade muss das Bundesjustizministeriumnun schnell Vorschläge liefernDie Koalitionsfraktionen fordern die Bundesregierung auf, schnellMaßnahmen gegen missbräuchliche Abmahnungen zu ergreifen. Dazuerklärt die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Der Missbrauch des Abmahnrechts durch schwarze Schafe sorgt vorallem bei Selbstständigen, kleinen Unternehmen und Vereinen fürUnsicherheit und Frust. Als Union wollen wir dem einen Riegelvorschieben, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben.Die SPD hat leider mögliche Sofortmaßnahmen im Zuge des Gesetzeszur Einführung der Musterfeststellungsklage abgelehnt, die in einemersten Schritt missbräuchliche Abmahnungen in Bezug auf die neueDatenschutzgrundverordnung eingeschränkt hätten. Es besteht aberEinigkeit mit der SPD, das Thema nun umfassend anzugehen. EinGesetzentwurf hierzu soll bis zum 1. September vorgelegt werden. Zielist es, vor allem Selbstständigen, kleinen Unternehmen undEhrenamtlichen Sicherheit vor missbräuchlichen Abmahnungen zubieten."