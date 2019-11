Winkelmeier-Becker/Luczak: Rechtsausschuss wacht über die Werte der Demokratie

Berlin (ots) - Abberufung des Vorsitzenden klares Signal gegen Hetze und HassDer Rechtsauschuss des Deutschen Bundestags hat heute den bisherigenVorsitzenden Stephan Brandner (AfD) abgewählt. Dazu erklären dierechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ElisabethWinkelmeier-Becker und der stellvertretende rechtspolitische Sprecher Jan-MarcoLuczak:Winkelmeier-Becker: "In der heutigen Sitzung des Rechtsausschuss des DeutschenBundestages haben wir den Vorsitzenden Stephan Brandner mit allen Stimmen vonCDU/CSU, SPD, FDP, GRÜNEN und LINKEN abgewählt. Wir sehen uns durch ihn nichtrepräsentiert und wollen ihm und seinen Äußerungen durch das Amt desVorsitzenden des Rechtsausschusses keine zusätzliche Aufmerksamkeit, keinPodium, erst recht nicht den Anschein des "noch Tolerierbaren" geben. DerGeschäftsordnungsausschuss des Deutschen Bundestages hatte zuvor bestätigt, dasseine Abwahl als actus contrarius zur Wahl möglich ist."Luczak: "Dem Rechtsausschuss kommt innerhalb unserer freiheitlich demokratischenGrundordnung eine besondere Funktion zu. Er wacht über Demokratie,Rechtsstaatlichkeit und die Werte unseres Grundgesetzes. Das Amt desVorsitzenden verlangt, diese Werte zu verkörpern, im Denken wie im Handeln.Stattdessen hat Stephan Brandner Menschen ausgegrenzt und diffamiert, er hatRessentiments geschürt und die Gesellschaft gespalten. Sein ganzes Handeln stehtin fundamentalem Widerspruch zu unseren Überzeugungen und zu dem, wofür wir undviele andere jeden Tag mit Leidenschaft und all unserer Kraft ringen: Für einevon einem freien und offenen Geist geprägte Gesellschaft, in der sich Menschenmit Respekt und Toleranz begegnen.Das war für uns nicht länger hinnehmbar: Brandner hat mit seinem Verhalten demAnsehen des Amtes und des gesamten Parlamentes geschadet. Ihm fehlen Anstand,Respekt und Würde. Er repräsentiert uns nicht und wir wollen auch nicht von ihmrepräsentiert werden. Die Abberufung von Brandner ist ein klares Signal gegenHetze und Hass - wir geben dem Amt damit endlich seine Würde zurück. Wir stehenzur Vereinbarung im Ältestenrat, dass die AfD den Vorsitz des Rechtsausschussesstellt. Es liegt nun an der AfD, jemanden aus ihren Reihen zu benennen, der dasAmt des Vorsitzenden des Rechtsausschusses würdig ausfüllen kann."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell