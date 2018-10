Winkelmeier-Becker/Luczak: Ausgewogener Kompromiss zum Schutz der Mieter

Berlin (ots) - Bundestag berät MietrechtsanpassungsgesetzAm heutigen Freitag berät der Deutsche Bundestag den Entwurf fürdas Mietrechtsanpassungsgesetz. Dazu erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Elisabeth Winkelmeier-Becker, und der zuständige Berichterstatter,Jan-Marco Luczak:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Von dem Gesetz geht ein wichtigesSignal für bezahlbares Wohnen an die Mieter in unserem Land aus. DieMenschen brauchen auch in angespannten Wohnungsmärkten einenzuverlässigen Schutz vor steigenden Mieten. Diesen Schritt geht dieUnion mit den neuen Regelungen zur Mietpreisbremse. Auch die Umlagevon Modernisierungskosten auf die Miete regeln wir neu. Für die Dauervon fünf Jahren dürfen in angespannten Wohnungsmärkten jährlich nurnoch acht statt elf Prozent der Kosten auf die Miete umgelegt werden- eine deutliche Entlastung für die Mieter."Jan-Marco Luczak: "Unser soziales Mietrecht lebt von einem gutausgewogenen Kompromiss zwischen Mietern und Vermietern. Diesen habenwir mit diesem Gesetz gefunden. Die Union will, dass eine Wohnungauch nach einer Modernisierung noch bezahlbar ist. Gleichzeitigschaffen wir einen Rahmen, der energetische Sanierungsmaßnahmen undeinen altersgerechten Umbau wirtschaftlich tragbar bleiben lässt. Mitdem vereinfachten Verfahren bei Modernisierungen bis 10.000 Euroerleichtern wir vor allem Investitionen für private Kleinvermieter.Die umzulegenden Kosten einer Modernisierung können jetzt ohnebürokratischen Aufwand berechnet werden. Dem bewusstenHerausmodernisieren von Mietern werden wir hingegen einen Riegelvorschieben. Vermieter werden künftig sanktioniert, wenn sieModernisierungsmaßnahmen dazu missbrauchen, Mieter aus ihrenWohnungen zu vertreiben. Das wird ordnungswidrig sein undSchadensersatzansprüche auslösen. Damit setzen wir ein klares Signalan die schwarzen Schafe unter den Vermietern. Diese Maßnahmen habenwir jetzt mit unserem Koalitionspartner vereinbart. WeitergehendeForderungen nach mehr Regulierung, wie sie insbesondere aus derOpposition zu hören sind, lehnen wir ab, um die Ausgewogenheit desMietrechts nicht zu gefährden. Wir dürfen unsere Politik nicht vonden Extremen ableiten, sondern müssen im Interesse aller fürAusgleich sorgen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell