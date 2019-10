Winkelmeier-Becker/Jung: Unternehmen besser vor Patenttrollen schützen

Berlin (ots) - Missbräuchlichem Einsatz des patentrechtlichenUnterlassungsanspruchs entgegenwirkenVor dem Hintergrund wiederholter Meldungen aus der Wirtschaft,dass durch den massenhaften Aufkauf von Patenten und den gezieltenEinsatz entsprechender Unterlassungsansprüche ganze Produktionsreihenin der Industrie zum Erliegen gebracht werden, läuft in Rechtspraxisund Rechtspolitik die Diskussion darüber, auf welche Weise dieserPraxis begegnet werden kann. Dazu erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-BundestagsfraktionElisabeth Winkelmeier-Becker und der zuständige BerichterstatterIngmar Jung:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Der Schutz des geistigen Eigentumsist für die Union traditionell von hohem Stellenwert. Gerade aufBasis der Kreativität und Innovation, die urheberrechtlichgeschützten Werken, Geschmacksmustern oder auch Patenten zu Grundeliegen, sind deutsche Unternehmen weltweit erfolgreich.Wenn Patente in großen Mengen aufgekauft werden, um dieUnternehmen mit dem Stopp ihrer Produktionsprozesse zu bedrohen, dannist das ein Missbrauch, den wir abstellen müssen. Zwar müssenUnternehmen auch bei komplexen Fertigungsprozessen alle Anstrengungenunternehmen, Patentrechte zu klären und Lizenzen zu erwerben. Wo diesin der Praxis jedoch nicht möglich ist, müssen sie stärker geschütztwerden. Gerade eingetragene Patente bei Software undTelekommunikation stellen sich am Ende oft als unberechtigt heraus.Das muss schnell und rechtssicher geklärt werden.Die Bundesjustizministerin muss zügig handeln und einen Vorschlagunterbreiten, wie sie dem Missbrauch des patentrechtlichenUnterlassungsanspruchs wirksam begegnen will. Wir müssen mit einerzielgerichteten Novellierung des patentrechtlichenUnterlassungsanspruchs dafür sorgen, dass deutschen Unternehmen iminternationalen Wettbewerb kein andauernder Standortnachteilentsteht."Ingmar Jung: "Unternehmen stehen vor einer unlösbaren Aufgabe:Trotz gewissenhafter Prüfung ihrer Lieferanten und ihrerFertigungskette können sie nicht mehr ausschließen, dass es zupatentrechtlichen Verletzungen kommt. Das liegt an der mittlerweilehohen Komplexität des Wirtschaftslebens. Welche Patente in einem fürein Auto zugekauftem Halbleiter verbaut sind, ist oft schlicht nichtzu ermitteln. Gleichzeitig gibt der § 139 PatG dem (vermeintlichen)Patentinhaber einen unbeschränkten Unterlassungsanspruch. Das Autokann dann möglicherweise nicht mehr verkauft werden, weil in demHalbleiter ein Patent steckt, das für das Auto unbedeutend ist.Dieses Drohpotential haben auch Unternehmen und Fonds erkannt.Sogenannte Patenttrolle kaufen gezielt Patente auf, um dann hoheForderungen gegen Unternehmen geltend zu machen. Dieses Verhaltendient weder dem Wirtschaftsleben, noch dem Verbraucherschutz, nochist es marktdisziplinierend. Vielmehr verunsichert das den Markt undgefährdet daher den Wirtschaftsstandort Deutschland. Daher brauchenwir hier eine wertungsgerechte Lösung. Ein möglicher Ansatz könntezum Beispiel eine Art Verhältnismäßigkeitsprüfung iRd § 139 PatGsein.Auch Änderungen im Prozessrecht erscheinen sinnvoll.Nichtigkeitsentscheidungen beim Bundespatentgericht dauern oft längerals Verletzungsverfahren nach dem § 139 PatG. Hohe wirtschaftlicheSchäden entstehen, obwohl Patente häufig später für nichtig erklärtwerden. Eine Synchronisation der Verfahren könnte hier schnellerRechtssicherheit schaffen."Hintergrund:Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch nach § 139 PatG siehtin seiner gegenwärtigen Ausgestaltung weder eineVerhältnismäßigkeitsprüfung vor, noch wird in einem gerichtlichenVerletzungsverfahren vor dem Landgericht Rücksicht auf die oftlangwierigeren Verfahren vor dem Bundespatentgericht genommen, indenen der Bestand des jeweiligen Patents geprüft wird. Gerade mitBezug auf standardessenzielle Patente ist eine Zunahme des gezieltenEinsatzes des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs zu Lastenproduzierender Unternehmen zu beobachten.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell