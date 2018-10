Winkelmeier-Becker/Jung: Diskussion zur EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Berlin (ots) - Ausnahmen vom Geheimnisschutz müssen imparlamentarischen Verfahren genau geprüft werdenAm gestrigen Donnerstag wurde das Gesetz zur Umsetzung derRichtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vorrechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung(Know-how-Richtlinie) in 1. Lesung beraten. Hier zu erklären dierechts- und verbraucherpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker sowie derzuständige Berichterstatter Ingmar Jung:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Mit der Umsetzung derKnowhow-Richtlinie leisten wir unseren Beitrag zur europaweitenVereinheitlichung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen. Davonprofitieren vor allem innovative Unternehmen, die sich zum Beispieldurch eigene technische Entwicklungen einen Vorsprung vor denWettbewerbern erarbeitet haben.Insbesondere die vom Bundesjustizministerium vorgeschlageneAusgestaltung der Ausnahmen vom Geheimnisschutz werden wir uns genauansehen. Dabei muss man differenzieren, ob ein Geschäftsgeheimnis zumeigenen Profit ausgenutzt wird, oder ob es darum geht, auf Missständeund Gefahren hinzuweisen."Ingmar Jung: "Der Gesetzentwurf weicht nämlich an einerentscheidenden Stelle von der Richtlinie ab. So soll das Offenlegenvon Geschäftsgeheimnissen wohl schon dann insgesamt gerechtfertigtsein, wenn dies mit guten Absichten verknüpft ist. Zugleich werdenwir die Kritikpunkte, etwa von Journalisten oderArbeitnehmervertretern, die sich zusätzlichen Risiken ausgesetztsehen, ernst nehmen. Daher stellen wir besonders hohe Anforderungenan die Rechtsklarheit einer solchen Regelung. Denn nur so kann diedringend benötige Rechtssicherheit für alle Beteiligten geschaffenwerden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell