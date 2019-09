Winkelmeier-Becker/Jung: Abmahnmissbrauch wirksam entgegentreten

Berlin (ots) - Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs endlichim BundestagAnlässlich der anstehenden 1. Lesung des Gesetzes zur Stärkung desfairen Wettbewerbs am heutigen Donnerstag erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Elisabeth Winkelmeier-Becker, sowie der für den gewerblichenRechtschutz zuständige Berichterstatter, Ingmar Jung:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Es ist gut, dass dasparlamentarische Verfahren für das Gesetz, mit dem wirmissbräuchliche Abmahnungen bekämpfen wollen, nun endlich dieparlamentarischen Beratungen erreicht. Aus Sicht von CDU und CSUhätten wir bereits im Frühsommer 2018 im Zuge der Verabschiedung derMusterfeststellungklage effektive Maßnahmen zum Schutz von Startups,KMU und Vereinen gegen Abmahnmissbrauch beschließen können.Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz legtnun allerdings einen Gesetzentwurf vor, der hinsichtlich massenhafterAbmahnungen wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung nuransatzweise Verbesserungen für Vereine und Mittelstand vorsieht. Hiersollten Regelungen für einen effektiveren Schutz gegenüber gewerblichagierenden Abmahnvereinen möglich sein.Es bleibt weiter das Anliegen der Union, die Risiken fürUnternehmen und Vereine durch geschäftsmäßig betriebene Abmahnungeneffektiv zu verringern. Hierzu werden wir uns die im Gesetzentwurfvorgeschlagenen Voraussetzungen für Abmahnaktivitäten, dieentsprechenden Transparenzanforderungen und die verbleibenden Anreizefür Abmahnungen genau ansehen. Bei alledem darf dieRechtsdurchsetzung für redliche Abmahnungen nicht unnötig erschwertwerden. Schließlich wollen wir das Instrument derwettbewerbsrechtlichen Abmahnung mit dem Maßnahmenpaket nichtschwächen, sondern stärken."Ingmar Jung: "Die letzten Monate standen wir im intensivenAustausch mit Sachverständigen, Juristen, Betroffenen undFachverbänden. Die grundsätzliche Zustimmung zum gesetzgeberischenZiel ist breit. Allerdings hat die Beratung gezeigt, dass es beieiner Vielzahl an Detailregelungen weiterhin Nachbesserungsbedarfgibt. So müssen wir zum Beispiel gewährleisten, dass privatrechtlichkonstituierte Innungsverbände abmahnberechtigt bleiben. Denn hiergibt es keinen Missbrauch. Im Gegenteil: Die von Innungsverbändenausgesprochenen Abmahnungen sind elementar für diemarktdisziplinierende Ahndung von Wettbewerbsverstößen. Auch solltenwir prüfen, ob die weitgehende Abschaffung des fliegendenGerichtsstands, also der freien Wahl des Gerichts, der richtige Wegist. Denn dort, wo der fliegende Gerichtsstand zu schnelleren undqualitativ hochwertigeren Entscheidungen führt, besteht keineMissbrauchsgefahr. Vielmehr sollten Einschränkungen sich auf dieFälle beschränken, bei denen die freie Wahl eines bestimmten Gerichtsden Abgemahnten benachteiligt.Der Entwurf geht von einer grundsätzlichen Anwendbarkeit desGesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) bei DSGVO-Verstößenaus. Die Rechtsprechung hat aber noch nicht geklärt, ob nationaleRegelungen wie das UWG überhaupt für die Durchsetzung diesereuroparechtlichen Verordnung anwendbar sein können. Daher sollten wirhier eine Formulierung finden, die auf jeden Fall europarechtskonformist."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell