Winkelmeier-Becker: Jetzt müssen die Rechte der Wohnungseigentümer gestärkt werden

Berlin (ots) - Nach Stärkung der Rechte von Mietern und Bauherrenist Verbesserung des Verbraucherschutzes bei WohneigentumerforderlichZur Gegenäußerung der Bundesregierung durch das Bundeskabinett zueiner Bundesratsinitiative zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes(WEG) erklärt die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker:"Der Erwerb einer Eigentumswohnung stellt für die Verbraucher inaller Regel die weitreichendste finanzielle Entscheidung ihresgesamten Lebens dar. In der gegenwärtigen Niedrigzinsphase ist nichtnur bei jungen Familien die Bereitschaft, Wohnungseigentum zuerwerben, noch einmal gestiegen, sondern viele sorgen damit auch fürsAlter vor. Nach der Stärkung der Rechte von Mietern und Bauherren inder letzten Wahlperiode ist nun dringend Verbesserung desVerbraucherschutzes für Wohneigentümer gefordert.Konkret besteht Reformbedarf am Wohnungseigentumsgesetz (WEG), dasdie Rechtsverhältnisse zwischen den einzelnen Wohnungseigentümerneiner Eigentümergemeinschaft regelt. Das WEG schreibt weitgehendEinstimmigkeit der Eigentümergemeinschaften für Baumaßnahmen aucheinzelner Wohnungseigentümer vor. Nur bei 'Modernisierungen zurAnpassung an den Stand der Technik' kann bereits heute in manchenFällen die Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der Eigentümerausreichen. Auch der Einbau von Elektroladestationen,seniorengerechter Umbau oder Maßnahmen zur Einbruchsicherung müssenvereinfacht werden. Das Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz hat das Thema Wohnungseigentum in den letzten vierJahren liegen lassen und ist nun aufgefordert, hierzu einenReformvorschlag auszuarbeiten."