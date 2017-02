Winkelmeier-Becker/Hoppenstedt: Besserer Schutz für Handwerker bei mangelhafter Lieferung von Material

Berlin (ots) - Koalition einigt sich auf neues BauvertragsrechtDie Koalitionsfraktionen haben sich auf die Schaffung eineseigenständigen Bauvertragsrechts verständigt. Hierzu erklären dierechts- und verbraucherpolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, und derzuständige Berichterstatter Hendrik Hoppenstedt:"Mit dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderungkaufrechtlicher Vorschriften stellen wir die rechtlichenRahmenbedingungen für Bauverträge auf ein neues und stabilesFundament.Gleichzeitig setzt der Gesetzentwurf das von der Union verfolgteAnliegen um, Handwerker zu schützen, die mit mangelhaftem Materialbeliefert werden. So müssen Lieferanten von mangelhaftem Material denHandwerkern, die dies verbaut haben, künftig nicht nur dieMaterialkosten sondern auch die Ein- und Ausbaukosten erstatten. DieBefürchtung, dass diese neue Regelung über AllgemeineGeschäftsbedingungen (AGB) ausgehebelt werden könnte, istunberechtigt. Die Rechtsprechung behandelt typische Handwerksbetriebein diesem Zusammenhang wie Verbraucher und schützt sie damit vorHaftungsausschlüssen in AGB ihrer Lieferanten. Eine gesetzlicheRegelung der Unwirksamkeit solcher Klauseln ist daher nichterforderlich. Leider hat die SPD zu lange darauf bestanden. Deshalbhaben die Verhandlungen länger gedauert als notwendig."Hintergrund:Nach AGB-Recht sind bestimmte nachteilige Vertragsklauseln vonGesetzes wegen unwirksam. Dies dient dem Verbraucherschutz und giltdaher nur gegenüber Verbrauchern (Business to Consumer, B2C), nichtaber zwischen Unternehmern (Business to Business, B2B). Von diesemGrundsatz haben die Gerichte in jahrzehntelanger, sehrdifferenzierter Rechtsprechung Ausnahmen entwickelt. So wird auch beikleinen Unternehmen und Handwerker grundsätzlich vermutet, dassAGB-Klauselverbote ihnen gegenüber unwirksam sind. Durch dieseVermutungswirkung ist der "kleine" Handwerker vor einer Einschränkungdes neuen Rechts auf Ersatz der Ein- und Ausbaukosten geschützt.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell