Winkelmeier-Becker/Hirte: Stärkung der Aktionärsrechte durch neue Kultur der Mitsprache

Berlin (ots) - Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie imDeutschen Bundestag beratenAm heutigen Donnerstag debattiert der Deutsche Bundestag in ersterLesung das zweite Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie(ARUG II). Den vorliegenden Gesetzesentwurf kommentieren die rechts-und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-BundestagsfraktionElisabeth Winkelmeier-Becker und der Berichterstatter derCDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Gesellschaftsrecht Prof. Dr.Heribert Hirte wie folgt:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktionbegrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf, mit dem unser dualistischesSystem, mit Vorstand und Aufsichtsrat, der deutschenAktiengesellschaft durch eine Kultur der Mitsprache modernausgestaltet werden soll.Mit Blick auf die großen, börsennotierten Unternehmen wirddeutlich: Gesellschaftsrecht hat auch eine enormegesellschaftspolitische Komponente. Deshalb möchten wir die Chancennutzen, die uns die europäische Richtlinie einräumt.Dieses Gesetz bietet zugleich die Gelegenheit, Gehaltsstrukturenvon Vorständen in verantwortungsvoller Weise zu bestimmen undoffensichtliche Fehlentwicklungen der letzten Jahre zu beenden. Hiermöchten wir dafür werben, mutiger zu sein. Wir sollten derHauptversammlung mehr verbindliche Rechte einräumen.Deshalb müssen wir prüfen, ob wir das Votum der Aktionäreinsgesamt oder zumindest für den Fall der Herabsetzung der vomAufsichtsrat vorgeschlagenen Vergütung verbindlich ausgestalten. Daswürde bedeuten, dass Vorstände künftig das verdienen, was sowohl derAufsichtsrat einschließlich Arbeitnehmervertretern, als auch dieAktionäre für angemessen halten."Heribert Hirte: "Durch konkrete Maßnahmen und neue Strukturen derMitsprache stärken wir die Rolle der Aufsichtsräte und Aktionäre.Moderne Corporate Governance ist unser Leitgedanke - Langfristigkeit,Transparenz und Mitsprache sind nur in einem ausbalancierten Systemwirkungsmächtig. Diesen Weg gehen wir als Fraktion; alsCDU/CSU-Fraktion lehnen wir willkürliche Verbote und symbolischeObergrenzen für die Vorstandsvergütung ab, sie wären schlichtwirkungslos.Für uns als Parlament heißt es nun, den insgesamt gelungenenGesetzesentwurf der Regierung in Detailpunkten zu verbessern. Indiesem Sinne werden wir auch Ausnahmen von Offenlegungspflichtenprüfen. Auch gilt es beispielsweise, sehr genau zu überlegen, ob dieSchwellenwerte, von denen an Geschäfte mit nahestehenden Personen("Related Party Transactions") einem Zustimmungsvorbehalt desAufsichtsrats unterliegen, ausreichend sind.Mittelfristig wird man auch genauer zu erörtern haben, wie weitder Regelungsansatz des hergebrachten deutschen Konzernrechts durchdie neuartigen europäischen und internationalen Regelungen überholtist.Des Weiteren benötigen Aktionäre belastbare Informationen über dieLage der Gesellschaft und die zu erwartende weitere Entwicklung.Daher wird auch weiter zu erörtern sein, wie ein schlüssigesInformationskonzept aussehen kann."