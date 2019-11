Winkelmeier-Becker/Hirte: Mehr Mitbestimmung für Aktionäre durch verantwortungsvolle Vergütungssysteme

Berlin (ots) - Mut zu Transparenz und Vertrauen in die HauptversammlungDer Deutsche Bundestag hat heute das zweite Gesetz zur Umsetzung derAktionärsrechterichtlinie (ARUG II) verabschiedet. Dazu können Sie die rechts-und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker, und den Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fürdas Gesellschaftsrecht, Heribert Hirte, wie folgt zitieren:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Es war eine Bedingung der Union imparlamentarischen Verfahren, dass die Hauptversammlung verbindliche Obergrenzenfür die Vorstandsvergütung setzen kann. Das entspricht dem zentralen Anliegender Richtlinie, mit der die Aktionärsrechte gestärkt werden sollen. DieVergütung der Vorstände kommt so auf die Tagesordnung der Hauptversammlung undmuss sich der Diskussion der Aktionäre stellen. Zugleich sind unsere Maßnahmenderart abgestimmt, dass sie für die Unternehmen auch praktisch gut umsetzbarsind.Wir legen die Schwelle für den Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats beiGeschäften mit nahestehenden Personen auf 1,5 Prozent der Summe aus Anlage- undUmlaufvermögen fest. Auf diese Weise geben wir dem Minderheitenschutzzusätzliches Gewicht. Insgesamt ist uns damit bei ARUG II ein guter Kompromissgelungen - ein Erfolg für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion."Heribert Hirte: "Mit Mut zu Transparenz und mit Vertrauen in dieHauptversammlung - so setzen wir einen fortschrittlichen Mechanismus, der inZukunft die Vergütung von Managern in Aktiengesellschaft bestimmen wird. Mitunserem Gesetzesentwurf gelingt uns zweierlei: Zum einen implementieren wirbehutsam, aber entschlossen ein neues System. Die Rolle der Aktionäre und derHauptversammlung wird gestärkt, denn in Zukunft können Aktionäre verbindlich aufdie Vergütung der Vorstände einwirken. Zum anderen erhalten Unternehmen dieMöglichkeit, ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung durch transparente undnachvollziehbare Vergütungssysteme nach innen wie nach außen gerecht zu werden.Aufsichtsräte sind fortan verpflichtet, eine Maximalvergütung derVorstandsmitglieder im Rahmen des Vergütungssystems zu bestimmen - entweder alsfestgelegten Wert oder im Verhältnis zur durchschnittlichenArbeitnehmervergütung. Auf dieser transparenten Grundlage schaffen wirzusätzlich die Möglichkeit, dass die Eigentümer von Aktiengesellschaften, dieAktionäre, verbindlich und mit einfacher Mehrheit über eine Herabsetzung der vomAufsichtsrat festgelegten Maximalvergütung entscheiden können. Aufsichtsrätemüssen Vergütungssysteme damit ausführlich und in angemessener Weiserechtfertigen, die Aktionäre selbst stärken wir in ihren Rechten. Denn diesehaben nunmehr ein Mittel der Mitbestimmung, auf die jeweilige Performance desVorstandes zu reagieren - das stärkt die Aktienkultur in unserem Land ungemein."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell