Winkelmeier-Becker/Hirte: Koalition einigt sich auf Reform des Insolvenzanfechtungsrechts

Berlin (ots) - Verbesserte Rechtssicherheit für Unternehmen undArbeitnehmerDie Koalition hat sich nach langen Verhandlungen auf eine Reformdes Insolvenzanfechtungsrechts geeinigt. Der Gesetzentwurf soll ammorgigen Mittwoch im Rechtsausschuss beraten und am kommendenDonnerstag im Plenum des Deutschen Bundestages beschlossen werden.Hierzu erklären die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion,Elisabeth Winkelmeier-Becker, und der zuständige Berichterstatter,Heribert Hirte:Winkelmeier-Becker: "Die neuen Regeln schaffen Rechtssicherheitsowohl für Unternehmer als auch für Arbeitnehmer. Wir setzen damitein wichtiges Anliegen von CDU und CSU aus dem Koalitionsvertrag um.Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass sieZahlungen, die sie für ihre Leistungen erhalten haben, behaltenkönnen. Diese Planungssicherheit war in den vergangenen Jahren durchdie Praxis von Insolvenzverwaltern in Frage gestellt worden. Wirstellen die unverzichtbare Planungssicherheit wieder her. In Zukunftkönnen Insolvenzverwalter von Lieferanten nicht mehr hohe Beträgezurückfordern, nur weil diese etwa vor längerer Zeit Ratenzahlungenmit dem nunmehr insolventen Unternehmen vereinbart hatten.Künftig sollen zudem Fälle, in denen Insolvenzverwalter Löhne vonArbeitnehmern zurückgefordert haben, ausgeschlossen sein."Heribert Hirte: "Wichtig war uns bei der Reform, dass keine neuenSonderrechte für einzelne Gläubigergruppen geschaffen werden. DasInsolvenzrecht muss als Instrument zur Sanierung von Unternehmen undzum Erhalt von Arbeitsplätzen bewahrt bleiben. Deswegen haben wir unsnachdrücklich dafür eingesetzt, Privilegien für den Fiskus und andereöffentlich-rechtliche Gläubiger zu verhindern.Ein wichtiger Punkt für alle von Anfechtungen überzogenenGläubiger ist zudem die Begrenzung der Zinsregelung. Nach derNeuregelung werden Zinsen auf Insolvenzanfechtungsforderungen erstmit Eintritt des Verzugs entstehen. Dabei haben wir von der Uniondurchgesetzt, dass diese Regelung auch schon für bereits eröffneteVerfahren gilt und damit sogleich auch "kassenwirksam" wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell