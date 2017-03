Winkelmeier-Becker/Hirte: Gesetzgeber führt Nachhaltigkeitsberichterstattung für große Unternehmen ein

Berlin (ots) - Union setzt sich für Vermeidung unnötigerBürokratie einDer Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat am heutigenMittwoch dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der sog. CSR-Richtlinie(Corporate-Social-Responsibility-Richtlinie) zugestimmt. Hierzuerklären die rechtspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, und derzuständige Berichterstatter, Heribert Hirte:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Große Unternehmen müssen künftigjährlich über Nachhaltigkeitsaspekte ihrer Geschäftstätigkeitberichten. Es sind nicht nur finanzielle Kennziffern, die bei derBewertung von Unternehmen eine Rolle spielen, sondern auch, wie mitUmwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen umgegangen wird. In einerglobal vernetzten Wirtschaft und mit Blick auf oftmals unzureichendeStandards in Entwicklungs- und Schwellenländern ist dies wichtigerdenn je.Die Unternehmen wissen das bereits. Praktisch alle großendeutschen Unternehmen erstellen schon heute regelmäßigeNachhaltigkeitsberichte. Mit den gesetzlichen Regelungen verbessernwir nun Transparenz und Vergleichbarkeit. Damit wird das Gesetz zumehr Nachhaltigkeit im Unternehmenshandeln beitragen."Heribert Hirte: "Dank der Union verabschieden wir einenGesetzentwurf zur Umsetzung der CSR-Richtlinie, der Unternehmen nichtmit unnötiger Bürokratie überfrachtet, Investoren und derAllgemeinheit aber einen umfassenderen Einblick erlaubt. Risiken, diesich aus den Geschäften der Kapitalgesellschaft ergeben, sind dadurchbesser einzuschätzen. Wobei wir darauf hingewirkt haben, dass nurberichtet werden muss, was auch tatsächlich für dieseRisikoeinschätzung von Bedeutung ist. Zudem konnten wir durchsetzen,dass das Ergebnis einer freiwilligen externen Prüfung desCSR-Berichts erst ab 2019 veröffentlicht wird. Das gibt denbetroffenen Unternehmen die Möglichkeit, sich auf die neuenRegelungen einzustellen. Letztendlich haben wir auch deutlichgemacht, dass die neuen Berichtspflichten nicht als Grundlage fürAnfechtungsklagen dienen können."Hintergrund:Der Gesetzentwurf soll am morgigen Donnerstag in 2. und 3. Lesungvom Bundestag beraten und verabschiedet werden. Die Richtlinieschreibt kapitalmarktorientierten Unternehmen mit mehr als 500Mitarbeitern europaweit vor, über Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange,Sozialbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung vonKorruption zu berichten.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell