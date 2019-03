Winkelmeier-Becker/Hirte: Aktionärsrechte stärken und bewährte Grundsätze des Gesellschaftsrechts nachhaltig fortentwickeln

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Mit mehr Transparenz - Geschäfte mit nahestehendenUnternehmen und Personen rechtssicher ausgestaltenDen am heutigen Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedetenGesetzentwurf zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie(ARUG II) kommentieren die rechts- und verbraucherpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker, und der Berichterstatter derCDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Gesellschaftsrecht, HeribertHirte, wie folgt:Elisabeth Winkelmeier-Becker: "Mit der Umsetzung der zweitenAktionärsrechterichtlinie wollen wir die Mitwirkungsmöglichkeiten derAktionäre bei börsennotierten Gesellschaften zielgerichtetverbessern. Dabei ist insbesondere die erweiterte Mitsprache derAnteilseigner bei der Vergütung von Vorstand und AufsichtsratAusdruck eines modernen Verständnisses von Corporate Governance.Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es der richtige Weg,die europäischen Vorgaben mit den Anforderungen des dualistischenSystems der deutschen Aktiengesellschaft in Einklang zu bringen undetwa die Mitwirkung der Aktionäre bei Fragen der Vergütung derVorstände zu stärken, ohne den Aufsichtsrat in seiner Kompetenz zuschwächen.Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung einen breitangelegten Dialog mit Vertretern der betroffenen Unternehmen sowieden Intermediären geführt hat. Diesen Austausch wollen wir imparlamentarischen Verfahren fortführen und prüfen, an welchen Stellenkonkrete Verbesserungen am Gesetzentwurf für eine praktikableUmsetzung erforderlich sind."Heribert Hirte: "Moderne Corporate Governance erfordert neueAntworten im Aktienrecht. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf weitenwir die klassische Corporate Governance auf die Intermediäre undFinanzdienstleister aus, die zwischen der Gesellschaft und demAktionär oder Letztbegünstigten stehen - weil sie erheblichenmittelbaren Einfluss auf die Entscheidungen börsennotierterAktiengesellschaften haben. Das geschieht zugleich mit derZielsetzung, möglichst nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolgder Unternehmen durch alle Beteiligten zu befördern. Zugleichjustieren wir die Zustimmungs- und Transparenzpflichten in Bezug aufwesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen(Related Party Transactions) neu, ebenso wie dieOffenlegungspflichten, beispielsweise institutioneller Anleger, vonVermögensverwaltern und Stimmrechtsberatern. Ein gutes Signal fürmehr Verantwortung und etablierte Nachhaltigkeit.In unserem Ausschuss werden wir nun über die Ausgewogenheit desGesetzesentwurfs debattieren, da hierdurch insbesondere die"Machtverhältnisse" innerhalb börsennotierter Gesellschaftenlangfristig bestimmt werden. Unser Anliegen ist es, die Interessender Aufsichtsräte und Aktionäre, Minderheits- wie Mehrheitsaktionäre,angemessen zu gewichten. Für den Regelungsbereich "Identifizierungder Aktionäre" muss uns dabei der Spagat gelingen, das Gesetzzugleich zukunftsgewandt, aber auch in der heutigen Praxis umsetzbarauszugestalten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell