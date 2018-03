Winkelmeier-Becker/Heil: Große Koalition wird Verbraucherschutz deutlich ausbauen

Berlin (ots) - Musterfeststellungsklage für Verbraucher kommtAm morgigen Mittwoch jährt sich wie jedes Jahr am 15. März derWeltverbrauchertag. Hierzu erklären die rechts- undverbraucherpolitische Sprecherin Elisabeth Winkelmeier-Becker und diezuständige Berichterstatterin Mechthild Heil:"Die große Koalition plant zahlreiche Vorhaben zur Verbesserungdes Verbraucherschutzes. Eines der ersten großen Projekte wird dieEinführung der Musterfeststellungsklage für Verbraucher sein, diedadurch bessere Möglichkeiten zur gemeinsamen Rechtsdurchsetzungerhalten sollen.Für Fälle, in denen eine Vielzahl von Betroffenen auf die gleicheArt und Weise geschädigt worden ist, soll eine effektiveRechtsdurchsetzung geschaffen werden. Wenn Verbrauchern zum Beispielein mangelhaftes Produkt verkauft wurde oder ein ungünstiger Vertragaufgenötigt worden ist, darf die Durchsetzung ihrer Rechte nicht anhohen Beweis- und Prozesskosten und ungewissem Verfahrensausgangscheitern. Eine Klageindustrie nach amerikanischem Vorbild darf dabeiaber nicht entsteht. Wir werden deshalb die Klagebefugnis auffestgelegte, qualifizierte Einrichtungen beschränken. CDU und CSUwollen so sicherstellen, dass nur besonders qualifizierteVerbraucherschutzorganisationen exklusiv mit der Klagebefugnisbeauftragt werden. Das verhindert Missbrauch. Das Gesetz sollspätestens am 1. November 2018 in Kraft treten, damit Ansprüche nichtzum Jahresende 2018 verjähren und Klagen zeitnah erhoben werdenkönnen. Das gilt insbesondere für etwaige Ansprüche aus dem Kauf vonDiesel-Fahrzeugen im Jahr 2015, deren einfache Registrierung in einemKlageregister ermöglicht werden soll. Auch die Durchsetzung kleinerStreuschäden, wie z.B. die Entschädigung für Flugverspätungen, wollenwir verbessern.Zur Stärkung von Aufsicht und Bürgerinformation imVerbraucherschutz plant die Union, die Mittel für die vorhandenenMarktwächter im Haushalt zu verstetigen und sie mit einem eigenenGesetz erstmals auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. Die Rechteder Marktwächter werden so eindeutig festgelegt und gleichzeitig wirddie Transparenz ihrer Arbeit garantiert.Die Bundesregierung soll zukünftig zur leichteren Auffindbarkeitvon Verbraucherinformationen ein bundesweites einheitliches 'PortalVerbraucherlotse' anbieten. Wir werden die Verbraucherzentralen mitder weiteren Bereitstellung von Materialkompassen beauftragen, dieAngebote für die Verbraucherbildung, z.B. für Schulen, bündeln undzukünftig auch über die Bildungscloud zur Verfügung stehen.Eine ganze Reihe kleinerer Vorhaben soll den Menschen im Alltagkonkret helfen. So werden wir z.B. gegen Tachomanipulationen beiGebrauchtfahrzeugen vorgehen, die Häufigkeit von Strom-, Wasser- undGassperren reduzieren, den Missbrauch des grundsätzlich bewährtenAbmahnrechts verhindern und Verbraucher besser vor telefonischuntergeschobenen Verträgen und Kostenfallen schützen. Im IT-Bereichsollen die Auswirkungen von computerbasierten Entscheidungen, etwaauf Kreditnehmer und Jobbewerber, besser überprüfbar werden. Gleichesgilt bei der dynamischen Preisbildung, durch die verschiedenen Kundendas gleiche Produkt zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird.Schließlich fordert die Union, die Buchungs- undVergleichsplattformen dazu zu verpflichten, den Nutzern die Kriterienfür ihre Empfehlungen transparenter zu machen und Interessenkonflikteoffenzulegen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell