Winkelmeier-Becker: Bußgeld zeigt, dass das NetzDG wirkt

Berlin (ots) - Gesetz konsequent anwenden und Dialog zwischenPlattformen und Bundesamt für Justiz stärkenDas Bundesamt für Justiz (BfJ) hat gegenüber der Facebook IrelandLimited aufgrund unvollständiger Angaben im Transparenzbericht des 1.Halbjahres 2018 einen Bußgeldbescheid in Höhe von zwei Millionen Euroerlassen. Dazu erklärt die rechts- und verbraucherschutzpolitischeSprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ElisabethWinkelmeier-Becker:"Das Bundesamt für Justiz hat für seinen ersten bekannt gewordenenBußgeldbescheid auf Grundlage des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes(NetzDG) eine gut nachvollziehbare Begründung geliefert. Den Vorgabendes NetzDG wird nur dann entsprochen, wenn über die Behandlungsämtlicher rechtswidriger Inhalte transparent berichtet wird.Insoweit ist es richtig zu verlangen, dass die Zahlen in denhalbjährlichen Transparenzberichten Klarheit über das tatsächlicheAusmaß rechtswidriger Inhalte in den sozialen Netzwerken verschaffen.Es verstößt erkennbar gegen die Vorgaben des Gesetzes, einenGroßteil der Meldungen rechtswidriger Inhalte über dieunternehmenseigenen Community Standards zu behandeln und auf dieseWeise entsprechende Fallzahlen der vom NetzDG geforderten Transparenzzu entziehen. Hinzu kommen die unübersichtlichen Meldewege beiFacebook, auf denen die User im Ergebnis fast von einer Meldung nachdem NetzDG abgehalten werden.Zugleich müssen wir zusehen, dass Auslegungsfragen undMeinungsverschiedenheiten über die Anwendung des NetzDG, mit dem alleBeteiligten juristisch neue Wege beschreiten, nicht erst imBußgeldverfahren ausgetragen werden. Auf diese Weise kämen wirschneller zu einer effektiven Eindämmung von Hass und Hetze im Netzund vor allem zu einer transparenten Übersicht über das tatsächlicheAusmaß dieses Problems in den sozialen Netzwerken.Wir müssen Wege für einen fortgesetzten Austausch zwischenNetzwerken und dem Bundesamt für Justiz finden. Gerade in einem füralle Beteiligten neuen Rechtsgebiet muss es unser Anspruch sein,offene Fragen frühzeitig im Dialog anzusprechen. Um dem Bundesamt fürJustiz entsprechende Handlungsspielräume zu geben, werden wir dieanstehende Überarbeitung des NetzDG nutzen."Hintergrund: Nach dem NetzDG sind Plattformen verpflichtet,halbjährliche Transparenzberichte zur Anzahl eingegangenerBeschwerden über rechtswidrige Inhalte zu veröffentlichen. Die hierzuvon Facebook gemachten Angaben sind bis heute auffallend deutlichhinter den Fallzahlen anderer Plattformen zurückgeblieben (1.Halbjahr 2018: YouTube: 215.000; Twitter: 264.000; Facebook: 1.704).Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell