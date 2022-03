Wingstop-Aktie: Auf Talfahrt!

Überblick

Die Aktien von Wingstop Inc (NASDAQ:WING) werden am Montag nachbörslich niedriger gehandelt, nachdem der CEO des Unternehmens, Charlie Morrison, zurückgetreten ist. Der Präsident und COO von Wingstop, Michael Skipworth, wurde mit Wirkung vom 13. März zum Nachfolger von Morrison ernannt.

Morrison kündigte seinen Rücktritt bei Wingstop an, um neuer CEO von Salad And Go zu werden. Skipworth kam 2014 zu Wingstop und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



