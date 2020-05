Winfull: Da kann man nur noch staunen?

Der Kurs der Aktie Winfull steht am 29.05.2020, 21:42 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0.04 HKD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Winfull auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Winfull derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,07 HKD, womit der Kurs der Aktie (0,04 HKD) um -42,86 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,05 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -20 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Winfull. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Winfull aktuell 2,12. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". Winfull bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.