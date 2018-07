Winfried Kretschmann im SWR Sommerinterview: Ich habe mich geirrt

Stuttgart (ots) - SWR Sommerinterview mit dem Ministerpräsidentenin "SWR Aktuell Baden-Württemberg" heute, 25. Juli 2018, 19.30 Uhr,SWR Fernsehen in Baden-WürttembergStuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat noch nichtentschieden, ob er zur nächsten Landtagswahl wieder antritt. "Dasüberlege ich in anderthalb Jahren", sagte der Grünen-Politiker im SWRSommerinterview von "SWR Aktuell Baden-Württemberg". Daran ändereauch der Rücktritt von Staatsminister Klaus-Peter Murawski nichts.Der enge politische Weggefährte von Kretschmann hatte sich, wiegestern bekannt wurde, aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestandversetzen lassen. Zuvor war Murawski wegen des Klinikskandals inStuttgart in die Kritik geraten.FahrverboteIm Gespräch mit "SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber räumteKretschmann ein, sich geirrt zu haben, was die Einführung vonFahrverboten für Stuttgart angehe. Jetzt sei die Landesregierungdurch Gerichtsurteile dazu gezwungen. Wer einen Euro-4-Diesel fahreund in Stuttgart wohne, werde nicht darum herum kommen, dieses Autozu verkaufen. Kretschmann wörtlich: "Insofern habe ich mich dageirrt." Aber außerhalb von Stuttgart dürfe man mit dem Auto jaweiterhin fahren.DigitalisierungAls größtes Projekt von Grün-Schwarz bezeichnete Kretschmann dieDigitalisierung. Diese "pflügt vom Smartphone bis insGesundheitswesen unser gesamtes Leben um." Man dürfe dieseEntwicklung nicht den USA oder China überlassen. Dort an der Spitzezu bleiben, sei die größte Herausforderung des Landes und derLandesregierung.Die Sommerferien wird der Ministerpräsident in Schottlandbeginnen. Dort lebt seine Tochter mit ihrer Familie.Das ausführliche Interview sendet "SWR Aktuell Baden-Württemberg"heute (25.7.) ab 19.30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg. DasGespräch führte Stephanie Haiber.Zitate gegen Nennung der Quelle "SWR Aktuell" frei.Die Sommerinterviews können nach der Ausstrahlung aufSWR.de/SWRaktuell/bw abgerufen werden.Weitere Sommerinterviews in "SWR Aktuell Baden-Württemberg", 19.30Uhr, SWR Fernsehen:Thomas Strobl (CDU) 31. JuliLeni Breymaier (SPD) 4. AugustPressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell