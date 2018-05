Winfried Kretschmann - Aufstieg eines schwäbischen Dickkopfs / SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Logisch sein, gelegentlich stur, schnörkellos denken undschnörkellos reden - Winfried Kretschmann, Ministerpräsident vonBaden-Württemberg, gilt als eine der authentischsten Figuren imheutigen Politgeschäft. Seine "Normalität" hat Seltenheitswert. Wiekommt das? Und wie lässt sich diese Echtheit konservieren? DieDokumentation erzählt die Geschichte vom Aufstieg einesEigenbrötlers, der sein heutiges Amt vielleicht der Kraft einesMomentes zu verdanken hat - dem Streit um Stuttgart 21, derUnbeliebtheit des CDU-Ministerpräsidenten Mappus und der atomarenKatastrophe in Fukushima. "Winfried Kretschmann - Einer von hier" amDonnerstag, 17. Mai 2018, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen.Gelungenes Spiel zwischen Nähe und Distanz, Macht undMenschlichkeitDer Politstar mit herzhafter Sprache und dem Willen zur Macht istals Baden-Württembergs Landesvater immer mittendrin im Zentrum. Erist einer der Großen des Südwestens: polarisierende Gallionsfigur derGrünen und Deutschlands einflussreichster Ökologieverfechter. Kaumjemand hat sich so beharrlich in die Politik gearbeitet und kaumjemand geriet quasi über Nacht an die Spitze und polarisiert so inder eigenen Partei. Die Autoren Georg Weisenberger und Ulrike Gehringerleben in diesem Porträt des Südwestrundfunks einen WinfriedKretschmann, der das Spiel zwischen Nähe und Distanz, zwischen Machtund Menschlichkeit auf das Beste beherrscht.Schwäbischer DickkopfWie viel Genugtuung steckt für den Winfried Kretschmann von heutein der Wandlung vom seinerzeit lästigen Außenseiter zumüberraschenden Sieger der Grünen? Wann gerät er mit seinerRealo-Kompetenz an Grenzen? "Politisches Tier" nennt ihn ein alterWeggefährte, "schwäbischer Dickkopf" gar sein eigener Pressesprecher.Fotos über ARD-Foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell