Windtree Therapeutics: Insider schlagen zu!

Präsident und Fraser Craig reichten am Donnerstag, 29. Oktober, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider kaufte 250 Aktien von Windtree Therapeutics Inc (NASDAQ:WINT) zu einem Durchschnittspreis von 6,56 Dollar. Nach der Transaktion stieg die Beteiligung der Führungskraft an Windtree Therapeutics Inc. auf 24.298 Aktien, wobei Windtree Therapeutics um 0,6% niedriger als der vorherige Schlusskurs gehandelt wurde.

Warum sind Insider-Transaktionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!