Windparkmanager UKB eröffnet Standort in Oldenburg

Der Betriebsführer UKB betreut dieBetreiber von Windparks und Umspannwerken ab jetzt auch aus Oldenburg(Niedersachsen). "Mit unserem Oldenburger Büro wollen wir noch näheran unseren Kunden und den von uns betreuten Windparks inNorddeutschland sein", so Thorsten Wiegers, Geschäftsführer von UKB.Ein wesentliches Argument bei der Standortauswahl war auch dieAusbildungs- und Forschungslandschaft an den Hochschulen inOldenburg, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven und das damitverbundene Fachkräfteangebot. UKB plant die Einstellung weitererMitarbeiter.Das vor rund zwanzig Jahren im sächsischen Meißen gegründeteUnternehmen ist Komplettanbieter für technische und kaufmännischeBetriebsführung und betreut über 700 Megawatt installierteWindenergieleistung.Am Oldenburger UKB-Standort wird künftig auch dasunternehmenseigene Performance-Center für Windenergieanlagenangesiedelt sein. "Wir überwachen schon heute alle von uns betreutenWindenergieanlagen rund um die Uhr in unserer Leitwarte. So könnenwir bei Störungen sofort eine Problembehebung veranlassen. Mit demPerformance Center gehen wir künftig noch einen Schritt weiter.Dieses ermöglicht detaillierte Leistungsdiagnostik der Anlagen. Sokönnen wir nicht nur einen Fehler erkennen, sondern auch unmittelbardessen Ursache ermitteln", erläutert Thorsten Wiegers.