Windows-7-Aus kostet NRW-Landesregierung fast 1,3 Millionen Euro

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Das Auslaufen des Supports beim Betriebssystem Windows 7 wird für die nordrhein-westfälische Landesregierung teuer. Weil rund 15 Prozent der rund 150.000 Rechner der Landesbehörden bis zum Stichtag nicht auf ein neueres System umgestellt worden seien, müsse Nordrhein-Westfalen rund 1,27 Euro an Anbieter Microsoft zahlen, um weiterhin Sicherheitsupdates zu bekommen, heißt es in einer Vorlage für den Haushalts- und Finanzausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags, über welche die "Rheinische Post" berichtet. Der Support für Windows 7 endete am 14. Januar.

Seitdem werden von Microsoft keine kostenlosen Aktualisierungen mehr bereitgestellt, um die Geräte bei Sicherheitslücken zu schützen. Microsoft bietet betroffenen Firmen und Behörden jedoch eine kostenpflichtige Verlängerung des Supports an.

Foto: über dts Nachrichtenagentur