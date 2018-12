Windkraftbranche veranstaltet Global Offshore Wind Summit in Taiwan im April

Brüssel (ots/PRNewswire) -Windkraftbranche veranstaltet Global Offshore Wind Summit inTaiwan im April(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801317/Global_Offshore_Wind_Summit.jpg )Das Gipfeltreffen am 25. April wird vom Global Wind Energy Council(GWEC) und dem European Chamber of Commerce Taiwan (ECCT)organisiert, von der International Ports Corporation und der ChineseInternational Economic Cooperation Association unterstützt und vonTaiwans Ministry of Economic Affairs und dem Ministry ofTransportation and Communications gefördert. Der Event findet imHuanan Financial Holdings Conference Centre statt. Am Vorabend, dem24. April, gibt es eine Diskussionsrunde zwischen der Industrie undhochrangigen Regierungsvertretern und ein Abendessen (nur fürgeladene Gäste).Taiwan hat sich zum Offshore-Windkraft-Hotspot in Asienentwickelt. Das Offshore-Ziel der Regierung von 5,5 GW bis 2025 undattraktive, flexible regulatorische Rahmenbedingungen haben dasInteresse der Offshore-Windkraftindustrie weltweit geweckt.Offshore-Entwickler, OEMs und Supply-Chain-Unternehmen strömen nachTaiwan, schließen sich mit lokalen Unternehmen zusammen und tragendazu bei, Taipei als regionalen Hub für die Offshore-Entwicklung inAsien zu etablieren.Doch der Prozess ist nicht ohne Herausforderungen, denn dieRegierung strebt eine Supply-Chain-Lokalisierung auf höchstmöglichemNiveau an und hat Änderungen am etablierten FiT-System vorgeschlagen.Alastair Dutton, Vorsitzender der Global-Offshore-Wind-Taskforcedes GWEC meint dazu: "Taiwan hat eine führende Position eingenommen,wenn es darum geht, zu zeigen, wie neue Offshore-Windmärkte schnellauf eine Weise erschlossen werden können, die starke Investitionenfür diesen Sektor anzieht." Und er fügt hinzu: "Schnelles Wachstumhat seine eigenen Herausforderungen, doch diese Erfahrung erteilteine wertvolle Lektion für andere Märkte, die Taiwans Initiativekopieren möchten.Der GWEC- und ECCT-Event wird sich mit aktuellen Herausforderungenbefassen und sich dabei an Taiwans Erfahrungen beim Aufbau einerOffshore-Industrie im globalen Kontext orientieren, die bishergesammelten Lektionen und deren Relevanz für andere aufstrebendeOffshore-Märkte untersuchen und aufzeigen, wie die neuesten globalenTechnologien und Erkenntnisse den Markt weiterentwickeln können.Weitere Informationen finden Sie auf der GWEC-Website:https://gwec.net/global-offshore-wind-summit-taiwan/Pressekontakt:Metin ParlakH+K StrategiesMetin.parlak@hkstrategies.com+44(0)207-413-3711. Liming QiaoGWECLiming.qiao@gwec.net. Sammy SuECCTsammy.su@ecct.com.twOriginal-Content von: Global Wind Energy Council, übermittelt durch news aktuell