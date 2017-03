Windkraftanlagenbauer Senvion will sparen und streicht hunderte Jobs

Weitere Suchergebnisse zu "Senvion":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der seit längerem in den roten Zahlen steckende Windkraftanlagenhersteller Senvion will die Kosten senken und dafür hunderte Jobs streichen.



Insgesamt sollen durch Verlagerungen und Schließungen 660 Stellen hauptsächlich in Deutschland wegfallen, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Senvion verwies auf einen stärker werdenden Wettbewerb und steigenden Preisdruck. Die jährlichen Kosten sollen durch die Maßnahmen um rund 40 Millionen Euro sinken. Zunächst wird der Umbau aber erst einmal Geld kosten. Die Kosten für die Jobstreichungen und Schließungen seien noch nicht bezifferbar, spätestens 2018 sollen die geplanten Einsparungen aber den Aufwand übersteigen.