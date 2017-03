Windkraftanlagenbauer Nordex dank AWP-Übernahme mit Zuwächsen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Rund eine Woche nach der jüngsten Prognosesenkung für das laufende Jahr und 2018 hat der Windkraftanlagenbauer Nordex nun seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert.



Hier hatte Nordex den Ausblick Anfang November wegen des verspäteten Eingangs einiger Aufträge auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingedampft. Der Umsatz im Jahr 2016 kletterte dank der Übernahme von Acciona Windpower (AWP) um 40 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. AWP wird seit dem 1. April 2016 im Konzern konsolidiert. Gut liefen die Geschäfte in Europa, wo 69 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden, hieß es.

Der operative Gewinn (Ebitda) schnellte um knapp 57 Prozent auf 285,5 Millionen Euro nach oben. Dies entspricht einer operativen Marge von 8,4 Prozent, diese lag damit leicht oberhalb der Zielmarke. Unter dem Strich verdiente Nordex 95,4 Millionen Euro, ein Zuwachs von 82,4 Prozent. Die am 23. Februar gekappten Prognosen für das laufende und das kommende Jahr bestätigte der Konzern. Seitdem hat der Konzern knapp 30 Prozent an Börsenwert verloren./stk/men/fbr

ARCHIV:

Mit den starken Ergebnissen im Rücken erhöhte der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr. Das Management rechnet nun mit einer operativen Marge von 8,3 bis 8,7 Prozent. Bislang war das Ziel, vom Umsatz mindestens 7,5 Prozent als Ebitda übrig zu behalten. Der Umsatz soll 2016 bei 3,35 bis 3,45 Milliarden Euro landen. Davon sind in den ersten sechs Monaten 44 Prozent bereits eingefahren. Im besten Fall dürfte das Ebitda damit bei rund 300 Millionen Euro landen./enl/fbr

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat seine Umsatzprognosen zurechtgestutzt. Im laufenden Jahr dürfte der Umsatz auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro zurückgehen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag überraschend mit. In einzelnen Kernmärkten dürfte sich das Geschäft schwächer entwickeln als gedacht, hieß es zur Begründung. Analysten hatten für 2017 eigentlich gut 3,6 Milliarden Euro auf dem Zettel. Die Aktie von Nordex stürzte nach den Nachrichten ab und verlor rund ein Sechstel an Wert. Im November hatten sich bei Nordex die Umsatzaussichten schon für das abgelaufene Jahr eingetrübt. Der Erlös dürfte sich im Rahmen der Prognose - rund 3,35 Milliarden Euro - belaufen, hieß es nun.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat seine Umsatzprognosen zurechtgestutzt. Im laufenden Jahr dürfte der Umsatz auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro zurückgehen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag überraschend mit. In einzelnen Kernmärkten dürfte sich das Geschäft schwächer entwickeln als gedacht, hieß es zur Begründung. Analysten hatten für 2017 eigentlich gut 3,6 Milliarden Euro auf dem Zettel. Die Aktie von Nordex stürzte nach den Nachrichten ab und verlor rund ein Sechstel an Wert. Im November hatten sich bei Nordex die Umsatzaussichten schon für das abgelaufene Jahr eingetrübt. Der Erlös dürfte sich im Rahmen der Prognose - rund 3,35 Milliarden Euro - belaufen, hieß es nun.

Auch die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte zurückgehen. Für das vergangene Jahr kalkuliert Nordex mit einem Wert von 8,3 Prozent - 2017 soll die Marge in einer Spanne zwischen 7,8 bis 8,2 Prozent landen. 2018 soll es dann zumindest beim Umsatz wieder aufwärts gehen: Dann rechnet Nordex-Chef Lars Bondo Krogsgard mit einem Wachstum auf 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro./men/stb