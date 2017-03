Windkraftanlagenbauer Nordex bekommt neue Chef

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex wechselt die Führungsspitze aus.



José Luis Blanco sei zum neuen Konzernchef bestellt worden, teilte das Unternehmen am Freitag in Rostock mit. Blanco ist bislang für das operative Geschäft von Nordex verantwortlich. Er folgt auf Lars Bondo Krogsgaard, der zum 31. März das Unternehmen verlassen wird. Nach den Enttäuschungen über den Ausblick für die Geschäftsjahre 2017/2018 habe Krogsgaard angeboten, vorzeitig aus dem Vorstand auszuscheiden, so Nordex. Der Aufsichtsrat habe diesen Vorschlag mit Bedauern angenommen./fbr/das