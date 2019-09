Windkraftanlagen-Hersteller Nordex sichert sich Auftrag über 48 Megawatt

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat sich einen Auftrag aus Schottland gesichert.



In einem Windpark nahe der Stadt Lockerbie werden 10 Turbinen mit einer Gesamtkapazität von 48 Megawatt errichtet, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Anlagen sollen ab Herbst 2019 gebaut werden. Nach der Fertigstellung im kommenden Jahr sollen mit der durch die Windkraftanlagen erzeugten Energie 45 000 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Im vorbörslichen Handel kamen die Nachrichten gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg die Nordex-Aktie um knapp 2,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs des Vortages auf 9,10 Euro./eas/mis