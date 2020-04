Windkraftanlagen-Hersteller Nordex profitiert von hoher Nachfrage in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat im ersten Quartal von einer hohen Nachfrage in Europa profitiert.



Insgesamt wurden Auftragseingänge für 352 Turbinen mit 1,64 Gigawatt verzeichnet, teilte das SDax -Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Volumen der fest vereinbarten Neuaufträge um rund 59 Prozent gestiegen. Die stärksten Einzelmärkte in Europa waren Norwegen, Großbritannien, die Türkei und Finnland.

Nordex-Chef José Luis Blanco zeigte sich zufrieden und sprach von einem stabilen Auftragseingang. Mit 1,4 Gigawatt seien allein 85 Prozent der nachgefragten Turbinen auf die Delta 4000-Baureihe entfallen./eas/jha/