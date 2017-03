Windiger Frühling

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, insgesamt haben sich in der ersten Märzwoche nochmal höhere Kurse eingestellt, wobei besonders die Fortschritte an den Europa-Börsen hervorzuheben sind. Gründe dafür sind die freundliche Wall-Street-Tendenz, deren Trendstärke in diesen Tagen jedoch abnimmt. Auch die günstigeren Kennzahlen der China-Wirtschaft schlagen positiv zu Buche....