Windenergieverband befürchtet Auftragseinbruch

KIEL (dpa-AFX) - Nach Einschätzung des Bundesverbandes Windenergie in Schleswig-Holstein zeichnet sich für die Branche eine dramatische Entwicklung ab.



"Die angekündigte Kurzarbeit von Max Bögl, dem Turmhersteller von Windkraftanlagen aus Osterrönfeld, ist nur der Anfang einer absehbaren Beschäftigungskrise der gesamten Branche", erklärte am Freitag in Kiel der Landesgeschäftsführer des Verbandes, Marcus Hrach.

"Weitere Unternehmen werden folgen, denn diese dramatische Entwicklung ist eine direkte Folge der aktuellen Ausschreibungsregeln, mit der die Bundespolitik die Branche seit 2017 im Wettbewerb gegeneinander antreten lässt." Das neue zentrale Ausschreibungsverfahren wirke existenzgefährdend, sagte Hrach. Hier seien Kurskorrekturen dringend notwendig./wsz/DP/edh