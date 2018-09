Windenergie-Messe in Hamburg öffnet ihre Tore

HAMBURG (dpa-AFX) - Rund 35 000 Fachbesucher werden zu der Windenergiemesse WindEnergy erwartet, die am Dienstag (9.00 Uhr) in Hamburg beginnt.



Auf 65 000 Quadratmetern Hallenfläche zeigen mehr als 1400 Aussteller aus 40 Ländern alles zum Thema Windenergie: Turbinen und Rotorblätter, elektrische Komponenten sowie Dienstleistungen aus Logistik, Sicherheit, Finanzierung und Versicherung. Begleitet wird die Messe von dem Kongress WindEurope, bei dem rund 250 Redner zu diversen Fachthemen zu hören sein werden.

Am Nachmittag des ersten Messetages wollen die Energieminister der fünf Küstenländer einen Aufruf unterzeichnen, der die Windenergie stärker nach vorn bringen soll. Ähnliche Appelle hatten die Länder bereits in Cuxhaven und Wismar gemeinsam mit der IG Metall Küste und den Branchenverbänden auf den Weg gebracht.

Dabei geht es vor allem um die politisch festgelegten Ausbaugrenzen für die Windenergie an Land und auf See, die von den Ländern als zu eng angesehen werden. Wegen der absehbaren Marktabschwächung in Deutschland haben die Windenergie-Hersteller seit Beginn des vergangenen Jahres nach Angaben der IG Metall Küste rund 3500 bis 4000 Arbeitsplätze gestrichen oder dies angekündigt./egi/DP/tos